"Egona Spura ceļš" vieno fotogrāfus

Sestdien, 31.oktobrī, Ogres novada Kultūras centrā notika starptautiskais fotogrāfijas simpozijs "Egona Spura ceļš", kurā klātienē vai tiešsaistē piedalījās foto mākslas meistari no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Lai varētu ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus sakarā ar Covid-19 pandēmiju, simpozijs šoreiz norisinājās Lielajā zālē. Taču tas nebija vienīgais jaunums.

"Mēs pirmo reizi organizējam simpoziju, nevis semināru, jo simpozijs vairāk atbilst tam formātam, kādā mēs darbojamies. Mēs pirmo reizi ar Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem sazināmies nevis klātienē, bet tiešsaistē. Pirmo reizi uz jums skatos maskās. Tas, ka jūs esat gatavi vairākas stundas sēdēt sejas aizsargmaskās un klausīties par fotogrāfiju, liecina, ka mūs kaut kas vieno. Tā ir gan interese par fotogrāfiju, gan arī iespēja vienreiz gadā tikties Ogrē," simpozija ievadā teica foto kluba "Ogre" vadītāja Dace Voitkeviča.

Pasākums notiek jau vienpadsmito gadu, un kļuvis ļoti populārs Latvijas, Baltijas un ārvalstu fotogrāfu vidū. "Nosaukums "Egona Spura ceļš" vedina fokusēties uz dokumentālo fotogrāfiju, bet tajā pašā laikā cenšamies paplašināt robežas un iepazīstināt ar citu skatījumu. Piemēram šogad simpozijā piedalās laikmetīgā māksliniece Līna Sība no Igaunijas, kura pievērsusies arī fotogrāfijai. Savukārt Elīna Kursīte darbojas ne tikai fotogrāfijā, bet arī novadpētniecībā un literatūrā. Arī foto kluba "Ogre" biedri var iegūt jaunas atziņas un paplašināt redzesloku, jo viens no fotokluba mērķiem ir ne tikai sanākt kopā un fotografēt, bet arī nepārtraukti mācīties un pilnveidoties – būt informētiem par to, kas notiek Latvijas un arī pasaules fotogrāfijā," stāsta D.Voitkeviča.

Tiešsaistē simpozijā piedalījās Tads Kazakevičs (Tadas Kazakevičius, Lietuva) un Līna Sība (Liina Siib, Igaunija)

Klātienē pieredzē dalījās fotogrāfi no Latvijas - Georgs Avetisjans, Elīna Kursīte, Reinis Hofmanis.

Foto klubs "Ogre", kas darbojas jau pusgadsimtu, ieguvis popularitāti un ik sezonu tam pievienojas jauni biedri. Šobrīd klātienē regulāri tiekas aptuveni 20 biedru, bet vēl 15 darbojas neklātienē, taču tiek gaidīti arī jauni biedri.

Cilvēki, kuriem interesē fotogrāfija, ar to nopietni nodarbojas un sāk veidot savas kolekcijas. Šogad pēc ilgāka pārtraukuma tika pasniegta foto kluba "Ogre" balva "Gada radošais fotogrāfs", kurā žūrija vērtēja nevis atsevišķas fotogrāfijas, bet katra kluba biedra gada laikā veidoto kolekciju.

Žūrija, kurā bija Inta Ruka, Gvido Kajons, Reinis Hofmanis, Elīna Kursīte un Georgs Avetisjans, balvu nolēma piešķirt Kintijai Kauliņai par kolekciju "Solis uz priekšu…". Ar balvai izvirzītajām kolekcijām ONKC Kamerzālē izstādē "Foto skapis 2020" varēja iepazīties arī skatītāji, kuri balsoja par sev iepatikušos kolekciju. Skatītāju simpātiju balvu ieguva Tatjanas Stumbres veidotā kolekcija "Redzēt pasauli bērna acīm".

Simpozija dalībnieki varēja apskatīties arī izstādi "Ceļo Ogrē", izstādi "Cilvēki Ogrē" un Laimoņa Stīpnieka kolekciju "Lēnie faksimili".

"Ar foto klubu "Ogre" man saistās ļoti personiskas un emocionālas atmiņas un sajūtas. Man ir prieks, ka foto klubs "Ogre" pastāv un turpinās. Protams žēl, ka vairs nav Vitauta Mihalovska, kurš bija foto kluba pamats un virzītājs. Es uzskatu, ka ļoti liela nozīme tam, kas ir vadītājs. Svarīgi, ka kolektīvā ir kāds līderis, un Ogrē tā ir Dace Voitkeviča," sveicot jauno foto kluba "Ogre" vadītāju, sacīja Egona Spura dzīvesbiedre, foto māksliniece Inta Ruka.

Simpozija dalībnieki ar cieņu un mīlestību atcerējās ilggadējo foto kluba "Ogre" vadītāju Vitautu Mihalovski, kurš šopavasar aizgāja mūžībā. D.Voitkeviča uzsvēra, ka seminārs "Egona Spura ceļš", kas tagad ieguvis simpozija statusu, nekad nebūtu noticis bez Vitauta Mihalovska pārliecības, entuziasma un spējas mobilizēt cilvēkus.

D.Voitkeviča atklāja, ka, tiklīdz apstākļi atļaus, tiks organizēts īpašs piemiņas pasākums, lai atcerētos un dalītos atmiņās par ilggadējo foto kluba "Ogre" vadītāju.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/48333