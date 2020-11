Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" audējas 60 gados pielocījušas bagātu pūru

Sestdien Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) Izstāžu zālē atklāta ONKC Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" 60 gadu jubilejai veltītā izstāde.

Pagājušajā gadsimtā – 1960.gadā - toreizējā Ogres rajona kultūras namā pulcējās pirmās daiļamata entuziastes, kuras aušanas noslēpumos ievadīja Tautas daiļamata meistare Ārija Lūse. Jau 1969.gadā audēju pulciņš ieguva Tautas kolektīva nosaukumu. Gadu gaitā TLMS "Saiva" vadījušas arī Emīlija Kazakēvičute, Astra Rubene, Antra Saliņa, bet kopš 2011.gada – Santa Grinberga.

Sakot paldies savām priekšgājējām par ieguldīto darbu TMLS "Saiva" prasmīgajā vadīšanā pusgadsimta garumā, S.Grinberga uzsvēra, ka visa pamatā tomēr ir audējas, bez kuru darbošanās nebūtu ne studijas, kā arī ne šīs, ne arī citu izstāžu un brīnišķīgo darbu.

Šobrīd studijā darbojas 39 audējas. Jau vairāk nekā 20 gadus studijā savas radošās ieceres realizē arī ogrēniete Ērika Goldmane. Aizņemtības dēļ nācies kādu posmu izlaist, bet, tagad, esot pelnītā atpūtā, aušanai var nodoties pilnībā. Aušanas noslēpumos ievadījusi arī vedeklu Zani, kura aizrautīgi ļāvusies jaunajam vaļaspriekam. Ērikas kundze auž grīdceliņus, bet vislielāko uzmanību pievērš Lielvārdes jostu aušanai, kas pārsvarā tiek dāvinātas tuvajiem un mīļajiem. "Vēl man ir ko darīt. Man ir astoņi mazbērni, bet trijiem – pašiem mazākajiem - vēl jostas nav noaustas," atklāj Ērika. Pati viņa nāk no Sēlijas, un jau paguvusi noaust arī Sēlijas jostu. Tās paraugu audēja noskatījusi Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un, protams, sev šādu jostu noaudusi.

"Mūsu studijas mājas jau no pašiem pirmsākumiem ir bijis kultūras nams, un esam gandarītas, ka arī šobrīd Ogres novada Kultūras centrā varam iepriecināt skatītājus ar grandiozo 60 gadu jubilejas izstādi," sacīja S.Grinberga.

Jubilejā TLMS "Saiva" sveica ONKC direktores pienākumu izpildītāja Elīna Aupe: " Atšķirībā no dejotājiem vai dziedātājiem, audējas nav tik ļoti pamanāmas kultūras centra organizētajos pasākumos. Tajā pašā laikā "Saivas" ieguldījums nav mazāk svarīgs. "Saivas" audējas apgādā amatierkolektīvus ar tautiskām jostām, lakatiem, seģenēm. Tas ir neredzamais darbs, par ko jums milzīgs paldies! Ceram arī turpmāk uz tikpat veiksmīgu sadarbību!"

E.Aupe par ilggadēju, radošu ieguldījumu Ogres novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot studijas 60 gadu darba jubilejā, TLMS vadītājai S.Grinbergai pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstu.

"Saivas" jubilejas izstāde ONKC Izstāžu zālē būs apskatāma mēneša garumā. Izstādē ir gan studijas dalībnieču, gan vadītāju darbi, kas tapuši dažādos laika posmos, taču pārsvarā izstādē apkopots pēdējo piecu gadu studijas dalībnieku veikums. Gatavojoties šai izstādei TLMS "Saiva" dalībnieces tika aicinātas pēc saviem ieskatiem izgatavot nelielus darbiņus ar latviešu rakstu zīmēm, kas kā vienojošais elements vijas cauri visai izstādei.

Izstāde atvērta: otrdienās no plkst.12.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst.11.00 līdz 16.00, sestdienās no plkst.11.00 līdz 15.00, svētdienās no plkst.11.00 līdz 16.00.

Ieeja bez maksas. Apmeklējot izstādi, lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

