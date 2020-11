Dziedātājs Toms Kalderauskis izdod dziesmu "Ar Tevi" sadarbībā ar mūziķi Lauri Valteru

Ar jaunu dziesmu latviešu valodā savas daiļrades cienītājus šoruden iepriecinājis mūziķis Toms Kalderauskis. Plašākas sabiedrības vērtējumam šonedēļ nodots singls "Ar Tevi".

Dziesmas autors ir mūziķis Lauris Valters.

"Cilvēks ir ļoti interesanta būtne, kura vienmēr tiecās pēc tā, kas šķiet tāls un neaizsniedzams, līdz kādā brīdī piedzīvo apskaidrību, ka tik ļoti daudz jau ir dots, atliek vien to ieraudzīt, atgriezties pie saknēm un novērtēt. Tā tas ir gan mūsu savstarpējās attiecībās, gan attiecībās ar savu zemi, tautu un arī Visaugstāko!" tā dziesmas autors Lauris Valters.

"Atceros, kā sākās mūsu sadarbība, pirms diviem gadiem man bija intervija Latvijas Radio 2 "Muzikālās Bankas" ietvaros, tajā laikā biju izdevis dziesmu "Ja ļausi" un tā ieguva ļoti plašu rezonansi un simpātijas no klausītāju puses. Intervijas laikā pieminēju, ka esmu gatavs sadarbībām ar latviešu mūziķiem un ļoti pozitīvi uz to atsaucās Lauris Valters, tā vārds pa vārdam un nonācām pie vienota kopsaucēja. Varu teikt, ka dziesmas ceļš bija garš, pārdomu pilns un nevarēju saprast, kurā brīdī to labāk izdot, bet beigu beigās viss salikās pa vietām un nu, šajā patriotiski sarežģītajā laikā tā ir nonākusi pie klausītājiem. Dziesmu uztveru par iespēju ieklausīties sevī, pabūt ar sevi un saprast, cik gan daudz skaistu un vēl neiepazītu lietu mums ir apkārt. Ja jau tā iepatikusies manai mammai, noteikti, patiks arī klausītājiem." stāsta Toms.

"Ir prieks, ka Latvijā sevi turpina pierādīt jauni, talantīgi solisti ar īpašiem balss tembriem un Tomam tāds viennozīmīgi ir. Tādēļ prieks, ka piedāvājot izpildīt šo kompozīciju, viņš to sajuta un piekrita. Lai dziesma dodas pie klausītājiem un rada īpašas emocijas!" tā Lauris.

Dziesmas producents ir Reinis Briģis, dziesmas vārdu video veidojis Ēriks Saksons.

