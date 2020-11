Vairāk nekā 3700 sievietes iesaistījušās bezmaksas tiešsaistes izglītības programmā "Iepazīsti tehnoloģijas"

Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem un pieaugošo bezdarbu, vairāk nekā 3700 Latvijas sieviešu, tostarp ārzemēs dzīvojošās, ar un bez pieredzes tehnoloģiju jomā, iesaistījušās biedrības "Riga TechGirls" organizētās bezmaksas tiešsaistes izglītības programmā "Iepazīsti tehnoloģijas".

Kā aģentūrai LETA pavēstīja "Riga TechGirls" pārstāve Elīna Lidere, programma organizēta, lai iedvesmotu un atbalstītu sievietes pārkvalifikācijai un darba uzsākšanai informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē, kā arī veicinātu viņu tehnoloģiju prasmes, tādējādi stiprinot pozīcijas IT nozarē.

Viņa klāstīja, ka šī izglītības programma tapusi "Women Go Tech" ietvarā, kas paralēli norisinās arī Lietuvā. Programmā vairāk nekā 50 lektori, no kuriem 80% bija sievietes, dalījās zināšanās par tādām tēmām kā karjeras uzsākšana IT jomā, populārākās tehnoloģiju jomas un prasmes, kas tām nepieciešamas, dizaina domāšana, ievads programmēšanā, tehnoloģiju jaunuzņēmumu veidošana, dati un biznesa analītika un citām tēmām.

Lidere uzsvēra, ka programmas mērķis bija sniegt vispārīgu ieskatu tehnoloģiju nozarē, veicinot zināšanas par IT prasmēm kopumā un laužot stereotipu, ka IT ir tikai programmēšana.

Iespēju iegūt jaunas zināšanas un sertifikātu par ieguldīto darbu bija gatavas izmantot vairāk nekā 3700 dalībnieces no visdažādākajām nozarēm - skaistumkopšanas, farmācijas, medicīnas, finanšu sektora, izglītības un kultūras, nekustamo īpašumu un būvniecības nozares, mežzinībām, sociālās jomas, tirdzniecības, medijiem, personāla vadības, jurisprudences un citām.

Kopumā 3477 dalībnieces pieteikušās no Latvijas, bet pārējās no citām Eiropas valstīm. Visaktīvākās izrādījušās rīdzinieces, taču piedalījušās sievietes arī no Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Ogres, Cēsīm, Valmieras, Jūrmalas, Siguldas, Kuldīgas un citām pilsētām.

Vienlaikus Lidere norādīja, ka, lai arī programma lielākoties veidota kā atbalsts sievietēm, par kursu izrādījuši interesi arī vīrieši.

Vairums jeb 44% dalībnieču bijušas vecuma grupā no 26 līdz 35 gadiem, trešā daļa - vecumā no 36 līdz 45 gadiem, mazāk citās vecuma grupās. Savukārt 3% dalībnieču bijušas vecākas par 56 gadiem.

Tomēr no visām dalībniecēm programmu veiksmīgi nokārtojušas un sertifikātus saņems 1394 sievietes.

"Riga TechGirls" pārstāvji norāda, ka arī nākamgad ikvienai sievietei būs iespēja pieteikties izglītības programmai "Iepazīsti tehnoloģijas". Savukārt līdz šā gada 18.novembrim izsludināta pieteikšanās mentoru programmai, kas sniegs iespēju saņemt vietējā vai starptautiskā mentora atbalstu, tīkloties un veidot sadarbības grupas ar citām mentoru programmas dalībniecēm, kā arī iegūt plašākas zināšanas par dažādām tēmām un jomām.

Mentoru programma esot atvērta ikvienai sievietei, bet papildu priekšrocība ir izglītības programmas "Iepazīsti tehnoloģijas" absolventēm, kuras ieguvušas sertifikātu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/48407