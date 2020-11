Ogres novada skolas lielākoties strādās klātienē

Valdība 24. novembrī noteica stingrākas prasības attiecībā uz 1. – 6. klašu skolēniem, ja mācību process tiek organizēts klātienē. No pirmdienas, 30.novembra, klasē ir jānodrošina trīs kvadrātmetru platība katram skolēnam. Ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās.

Savukārt skolotājiem no pirmdienas gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska (tostarp skolas koplietošanas telpās), lai mazinātu infekcijas izplatības risku no pedagoga uz bērniem.

Izglītības iestāžu vadītāju tiešsaistes sanāksmē Ogres novada skolu direktori sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības vadību un Izglītības pārvaldes speciālistiem izstrādāja mācību darba plānu, lai no 30. novembra varētu nodrošināt mācību procesu, ievērojot noteiktās prasības.



Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pateicās visiem Ogres novada pedagogiem, kuri visu šo laiku strādā neierastos apstākļos, norādot, ka tieši šajā laikā vērojams būtisks progress izglītības jomā Ogres novadā, un atgādināja izglītības iestāžu vadītājiem, ka, pieņemot lēmumus, iespēju robežās jādomā arī par ģimenēm, kurām būs jāpielāgojas jaunajiem mācību modeļiem.



Izglītības iestādes ir izvērtējušas savas iespējas, pārplānojušas mācību darbu, lai mācības klātienē varētu nodrošināt iespējami plašākam skolēnu skaitam. Lielākoties visās skolās mācību process no 1. – 6.klasei notiks klātienē, attiecīgi pielāgojot plašākas telpas vai klasi dalot divās grupās un piesaistot pedagogu palīgus, lai varētu nodrošināt mācību procesu abām grupām.



Ņemot vērā ierobežotās telpas, Ogres 1. vidusskolā 1. – 3.klašu skolēni mācīsies divās maiņās, samazinot mācību stundu skaitu klātienē un turpinot uzdevumus veikt mājās. Šādā veidā būs iespēja nodrošināt skolēniem iespēju satikt pedagogu katru dienu. Abas maiņas mācības pabeigs agrā pēcpusdienā. 4. – 6.klases mācības turpinās klātienē.



Vienīgā izglītības iestāde, kas mācību darbu organizēs daļēji attālināti, ņemot vērā to, ka klasēs ir ļoti liels izglītojamo skaits, ir Ogres sākumskola, kur 1. – 4. klase turpinās mācības klātienē, savukārt 5. – 6. klašu skolēni mācīsies kombinēti - gan klātienē, gan attālināti. Klases tiks dalītas divās grupās, viena daļa mācīsies klātienē, otra attālināti. Grupu maiņa notiks pēc grafika pa dienām.



Attiecībā uz pagastu skolām situācija ir labvēlīgāka, tur mācību process norisināsies bez būtiskām izmaiņām, daļā skolu mainās tikai mācību telpas.



Šobrīd tiek risināts ēdināšanas jautājums, lai arī šajās telpās varētu ievērot prasību trīs kvadrātmetri uz vienu skolēnu. Iespējams, kādā no skolām bērniem būs jāēd ārpus ēdnīcas telpām - ēdiens tiks izsniegts pusdienu kārbās.



Par jauno mācību darbu katrā izglītības iestādē aicinām vecākus gaidīt skolu sagatavoto informāciju e-klasē.



7.-12. klases turpina izglītību iegūt attālināti. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes darbu turpina attālināti un individuāli.

