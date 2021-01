Divu gadu laikā ievērojami augusi 3td e-GRĀMATU bibliotēka

Jaunā – 2021. – gada pirmajās dienās savas pastāvēšanas otro gadadienu atzīmē lasītāju iecienītā 3td e-GRĀMATU bibliotēka (vietnē www.3td.lv), kas salīdzinoši īsā laikā ieguvusi lielu popularitāti un iekarojusi noteiktu vietu grāmatniecības un bibliotekāro pakalpojumu klāstā, lasītāju skaita ziņā kļūstot par vienu no lielākajām publiskajām bibliotēkām Latvijā.

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārziņā esošajā e-grāmatu lasīšanas platformā šobrīd ar valsts atbalstu tiek piedāvāts bez maksas lasīt gandrīz pustūkstoti e-grāmatu latviešu valodā, ko sarūpējušas četras izdevniecības – "Zvaigzne ABC", "Apgāds Mansards", "Prometejs" un "Latvijas Mediji".



Lasītāju intereses pamatā ir visai plašais daudzveidīgas tematikas e-grāmatu piedāvājums un lietotājam draudzīgs platformas tehnoloģiskais risinājums, par ko rūpējas IT uzņēmums "TietoEVRY in Latvia". Saskaņā ar KISC apkopotajiem datiem e-GRĀMATU bibliotēka 2 gadu laikā sasniegusi gandrīz 12 500 lasītāju skaitu, kuriem kopumā e-grāmatas izsniegtas vairāk nekā 60 000 reižu un kuri pāršķīruši gandrīz 27 miljonus elektronisko lappušu. Turklāt 2020. gadā 3td e-GRĀMATU bibliotēka saņēma Latvijas Bibliotekāru biedrības apbalvojumu nominācijā "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019', kurā uzvarētājs tika noteikts vispārējā pašu bibliotekāru balsojumā.



Platforma "3td e-GRĀMATU bibliotēka" augusi un pilnveidota gan saturiskā piedāvājuma, gan tehnoloģisko uzlabojumu ziņā. Grāmatu apjoms 3td bibliotēkā regulāri ik nedēļu tiek papildināts un kopš 2019. gada janvāra pieaudzis gandrīz piecas reizes. Ņemot vērā lasītāju pieprasījumu un ieteikumus, šobrīd 3td bibliotēkā lasīšanas ērtībām tiek nodrošinātas tādas tehniskās funkcijas kā pielāgojami krāsu režīmi, grāmatzīmes un iespēja mainīt burtu izmēru. Tāpat lasītājs, izmantojot progresa joslas indikatoru, var "pārvietoties" grāmatas saturā.



Divu gadu laikā 3td e-GRĀMATU bibliotēkā uzlabota grāmatu izsniegšanas kārtība – ja sākotnēji e-grāmatu varēja izņemt lasīšanai tikai vienu reizi uz divām nedēļām, tad šobrīd to var darīt atkārtoti uz divu nedēļu termiņu, tādējādi aizņemtākam lasītājam ļaujot pilnīgāk iepazīties ar apjomā biezāku vai tematikā sarežģītāku literāro darbu. Savukārt lasītājiem, kuri lasīšanas procesam nododas ļoti intensīvi, tiek piedāvāta iespēja lasīt pat līdz 18 e-grāmatām mēnesī. Visas pieejamās grāmatas, negaidot rindā, vienlaicīgi var lasīt neierobežots skaits lietotāju.



Jāatzīmē, ka e-grāmatu lasītāju strauju pieaugumu veicinājusi arī Covid-19 ierobežošanas nolūkos vairākkārt izsludinātā ārkārtējā situācija, kuras laikā slēgtas publiskās bibliotēkas, tādējādi liedzot lasītājiem saņemt grāmatas klātienē. Toties piekļuve 3td bibliotēkai viedierīcē vai datorā ir nodrošināta ikvienam interesentam no jebkuras vietas, kur vien pieejams interneta pieslēgums. Līdz ar to šis ir viens no resursiem, ko informatīvās kampaņas #Ēkultūra ietvaros iesaka Latvijas Republikas Kultūras ministrija, lai ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāji varētu turpināt saņemt kvalitatīvus kultūras pakalpojumus.

Lai kļūtu par "3td e-GRĀMATU bibliotēkas" lasītāju, ir jābūt kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lietotājam, un ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Potenciālajiem lasītājiem, kuri vēl nav kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lietotāji vai arī tiem, kuri līdz šim nav izmantojuši autorizācijas datus, ārkārtējās situācijas laikā daudzas bibliotēkas piedāvā reģistrēties un kļūt par lietotājiem attālināti, rakstot e-pastā vai piezvanot uz sev tuvāko bibliotēku. Jāatzīmē, ka gandrīz piektā daļa (17%) no aizvadītajos divos gados pašvaldību publiskajās bibliotēkās reģistrētajiem lasītājiem reģistrējušies tieši tādēļ, lai izveidotu piekļuvi 3td e-GRĀMATU bibliotēkai, jo šajā laikā citus bibliotēku pakalpojumus nebija izmantojuši.



Informāciju sagatavoja Kultūras informācijas sistēmu centrs

