Valentīndienas priekšvakarā no Dzintaru koncertzāles izskanēs koncerts "Skaistākās operu ārijas"

Valentīndienas priekšvakarā, 13.februārī plkst.21 kanālā "ReTV" izskanēs koncerts "Skaistākās operu ārijas" no Dzintaru koncertzāles.

Koncertā uzstāsies operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko, mecosoprāns Laura Grecka, baritons Jānis Apeinis un kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā.

Koncertā skanēs fragmenti no austriešu komponista Volfganga Amadeja Mocarta operas "Figaro kāzas" un "Dons Žuans". Tāpat tiks izpildīti fragmenti no franču komponista Žorža Bizē operas "Karmena" un no itāļu komponistu Džakomo Pučīni un Pjetro Maskanji operām. Koncertā varēs dzirdēt arī Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa un Arvīda Žilinska opermūziku un neapoliešu mūziku.

