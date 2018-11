Cena par shēmošanu vai stulbumu – 600 000 eiro

Zemgales rajona tiesa atzinusi par spēkā neesošu bijušā Lielvārdes mēra Jāņa Āboliņa savulaik parakstīto 200 miljonu vērto vekseli kādam „ofšoram”. Vienlaikus savā ziņā noteikta arī šāda stulbuma cena. Tiesa lēma, ka dižajam Lielvārdes shēmotājam būs jāsamaksā valsts nodeva par šo Latvijas vēsturē vienu no drastiskākajām afērām – 600 000 eiro. Tikpat no saviem kontiem būs jānoskaita arī iesaistītajiem „ārzonniekiem” – „Riverside HK Ltd.”





Finanšu analfabēts vai apzināts shēmotājs?





Tikko notikušais tiesas process, kas padarīja slaveno 2015. gada 24. novembrī parakstīto Āboliņa vekseli par spēkā neesošu no parakstīšanas brīža, nesniedz tiešu atbildi uz šo jautājumu. Šobrīd turpinās izmeklēšana, kurā aizdomās turētā statuss piemērots sešām personām, un, ļoti cerams, ka tās laikā tiks noskaidrots, vai Āboliņš ir vienkārši nekompetents vai arī viņa nolūki bija saistīti ar kādām iecerēm personiskās labklājības vairošanā. Lai gan, ņemot vērā reālos skaitļus, iespējams, ka šis gadījums ir abu minēto variantu apvienojums.

Lielvārdes novada gada budžets svārstās ap 12 miljoniem eiro. Āboliņa parakstītais vekselis, kā zināms, bija par apaļiem 200 miljoniem. Tātad – par 16, 66 novada budžetiem. Pat ja pieļauj, ka Āboliņš bija iecerējis savu tā laika statusu izmantot personisku shēmu īstenošanai, tad, zinot minētos skaitļus, šī iecere varētu pretendēt uz visneloģiskākās un visapšaubāmākās afēras nomināciju Latvijas vēsturē un pat Ostapam Benderam atliktu vien kautri pastāvēt kaktā tik vērienīgas ieceres priekšā. Jebkura pašvaldība meklē iespējas piesaistīt finansējumu no ārpuses, bet šī piesaiste var tikt īstenota tikai rēķinoties ar reālajām budžeta iespējām. Ja pat uz brīdi varētu pieņemt, ka Lielvārde atvēl šādu saistību segšanai 10% no gada budžeta (kas gan nav reāli nevienai pašvaldībai), tad Āboliņa iecerētos „projektus” lielvārdieši atmaksātu ne vairāk ne mazāk kā 167 gadu laikā! Grūti iedomāties kaut vienu ieceri, kas varētu būt tik izdevīga vai pelnoša, lai novads labprātīgi uzņemtos šādas sakas kaklā. Tā kā arī pats Āboliņš vismaz publiski nav nosaucis konkrētu iecerētās „investīcijas” izmantošanas plānu, tad atliek vien secināt, ka tāda īsta plāna nemaz nebija, jo tāds jau arī faktiski nevarēja būt. Tādējādi, atgriežoties pie sākotnēji uzdotā jautājuma - finanšu analfabēts vai afērists - katram pašam ir iespēja izdarīt lingvistiski verbālu abu iespēju apvienojumu.

Atrunas par „projektu” tikpat apšaubāmas





Pats bijušais Lielvārdes mērs šodien apgalvo, ka pret viņu vērstajām prasībām neesot nekāda pamata, jo viss iecerētais darījums esot bijis vien projekta stadijā. Pret šiem apgalvojumiem gan liecina viņa rīcība – tikai pāris nedēļas pēc vekseļa parakstīšanas, Āboliņš ar to rokās jau bija aizvicojis uz Valsts kasi, tādējādi cenšoties padarīt šo afēru likumīgu. Par laimi gan Valsts kasei, gan arī atsevišķiem Lielvārdes domes deputātiem pietika veselā zemnieka saprāta, lai šajā posmā iecerēto shēmu apstādinātu un turpmākos 167 gadus lielvārdieši varētu gulēt puslīdz mierīgi.

Āboliņš jau paziņojis, ka pārsūdzēs tiesas spriedumu, atkal skandinot to pašu veco dziesmu par „projektu”, kas netika īstenots. Viņš uzskata, ka par nenotikušu darījumu nevar aprēķināt arī valsts nodevas lielumu – tas būtu iespējams tikai tad, ja viss būtu noticis atbilstoši iecerei un šobrīd kreditori būtu uzsākuši naudas piedziņu. Tomēr tiesa vadījās pēc citas loģikas un tās veiktie aprēķini balstās stingri Civillikumā noteiktās normās. Protams, nevar izslēgt iespēju, ka nākamās instances varētu raudzīties uz visu šo finanšu shēmu arī no cita aspekta un, iespējams, Āboliņš un „ofšorka” arī izvairīsies no maksāšanas, tomēr viens labums šim pirmās instances spriedumam ir – tas skaidri nodefinējis atbildības apjomu par iespējamām līdzīga rakstura afērām tieši civiltiesiskā izpratnē, pat neatkarīgi no joprojām notiekošās krimināltiesiskās izvērtēšanas. Un tas noteikti var kalpot kā labs signāls visiem tiem, kuru ar paraksta tiesībām apveltītās rociņas tā vien stiepjas līdzīgu murgu īstenot.

