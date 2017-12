Ugunsgrēkā Ausekļa prospektā izglābj četrus cilvēkus

24.decembra vēlā vakarā dzīvoklī Ogrē, Ausekļa prospektā, izcēlies ugunsgrēks, kurā izglābti četri, cietuši trīs un no ēkas evakuēti 15 cilvēki, informē Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Izsaukums uz šo ugunsgrēku tika saņemts plkst.23.28. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no kāda dzīvokļa daudzstāvu mājā nāk melni dūmi.

Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba četrus cilvēkus un no ēkas evakuēja 15 cilvēkus. Šajā ugunsgrēkā nelielā platībā dega sadzīves mantas un visticamāk, ka tas izcēlās tieši no bez uzraudzības atstātas sveces Adventes vainagā.

Ugunsdzēsējiem, ierodoties uz izsaukumu, dzīvoklis bija pilns ar dūmiem, dzīvokļa iemītnieki aizmiguši, tomēr dzīvokļa metāla durvis bija atstātas vaļā, kas ļāva ugunsdzēsējiem ātrāk iekļūt dzīvoklī un izglābt cilvēkus.

VUGD atgādina, ka šobrīd Adventes vainagi un eglītes ir ļoti sausas - to aizdegšanos var izraisīt ne tikai atklāta liesma, bet arī degošas sveces radītais karstums.

Atcerieties, lai no aizdegtām svecēm neizceltos ugunsgrēks, tās nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, ir jāpārliecinās, ka sveces ir nodzēstas!

