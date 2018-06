Sveši vīrieši jaunietim sagriež muguru ar papīra griežamo nazi

Sabiedrības informēšana par traumām un saslimšanām, ar kurām pacienti vēršas pēc palīdzības, arī ir profilakses darbs – uzskata SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs.

Iespējams, ka izlasot par gadījumu, kad meitene, kuru vectēvs vedis uz velosipēda bagāžnieka, ierāvusi pēdu spieķos un guvusi traumu – kreisā apakšstilba lielā lielakaula lūzumu, liks citiem pieaugušajiem padomāt, kā iespējams izvairīties no līdzīga rakstura traumām.

Arī šīs traumas notikušas bērniem aizvadītās nedēļas nogalē: zēns, spēlējoties ar māsu, saņēmis sitienu pa galvu – ir asiņošana no deguna, galvas un deguna sasitums, meitene, lecot no krēsla, samežģījusi labo pēdu. Vēl virkne traumu, kurās savainojumus guvušas meitenes: lēkājot pa batutu, sastiepta plauksta, dziļi ierauta skabarga, kas evakuēta lokālā anestēzijā, un, krītot no velosipēda, sastiepta pēdas locītava.

Traumas guvuši arī jaunieši: jauniete pamežģījusi labās pēdas locītavu, bet jaunietis, krītot no velosipēda, sasitis krūškurvi. Basketbola spēles laikā saņemts trieciens ar elkoni no cita spēlētāja, novedis pacientu pie deguna kaula lūzuma. Sniegta palīdzība arī jaunietim ar galvas sasitumu. Trauma notikusi sporta turnīrā, kad saņēmis sitienu pa galvu ar elkoni. Reģistrēts arī gadījums, kad pacients, braucot ar motociklu, satraumējis kreiso pēdu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) uz Uzņemšanas nodaļu atved vīrieti, kuru esot piekāvis kaimiņš. Diagnosticē trīs ribu lūzumus. 4.jūnijā pulksten 6.30 NMPD uz Uzņemšanas nodaļu atved vīrieti alkohola reibumā, kurš gulējis zālājā sabiedriskā vietā, bet pēc atvešanas uz ārstniecības iestādi viņš steigšus vien pamet telpas.

Traumas gūtas gan sportojot, gan sadzīvē. Sporta traumas vairāk raksturīgas vīriešiem. Piemēram: spēlējot futbolu, sastieptas ceļa locītavas saites, sportojot saņemts sitiens pa galvu ar futbola zābaku, satraumēts kakls kritiena laikā no pūšļa, ko vilkusi motorlaiva, vai spēlējot futbolu, sastiepta pēdas locītava. Viens no pacientiem grieztu brūci labajā pēdā ieguvis, kad ūdenī uzkāpis uz stikla.

Kas ar sievietēm? Sastiepta pēda, krītot salauzts spieķa kauls (2 gadījumi), krītot sastiepta plaukstas locītava, ar zāles pļāvēju satraumēta plauksta, ar stiklu sagriezta plauksta. Sniegta palīdzība arī pacientei, kura kritusi, ejot pa kāpnēm, un salauzusi vienu no labā apakšstilba kauliem. Vēl kāda sieviete kritusi, braucot ar velosipēdu, un sasitusi kreiso plaukstu.

Naktī Uzņemšanas nodaļas durvis, meklējot palīdzību, ver jaunietis, kuram sveši vīrieši ar papīra griežamo nazi sagriezuši muguru. Vēl kāds gadījums – jāsniedz palīdzība pacientam 2 promiles lielā alkohola reibumā, kurš piekauts pie kafejnīcas. Ir sejas sasitums, izsists viens zobs.

Vīrietis, kuram karstumā sareibusi galva un viņš kritis, pret asfaltu satraumējis labo plaukstu, bet, ceļot ledusskapi, tas uzkritis uz kreisās plaukstas ceturtā pirksta cēlējam. Diagnosticē brūci. Diagnožu vidū arī sasists pēdas pirksts, sastiepta pēdas locītava, rokas piektā pirksta vidējās falangas lūzums un citas traumu sekas.

Nedēļas nogalē Uzņemšanas nodaļā sniegta palīdzība pacientam, kuram pēc "sasmēķēšanās" pirmo reizi radusies epilepsijas lēkme. Diagnosticēta arī akūta respiratora vīrusu infekcija, mugurkaula jostas daļas osteohondrozes paasinājums, sirds išēmiskā slimība, plaušu karsonis un citas kaites.

Nedēļas nogalē Ogres slimnīcā stacionēti 40 pacienti, dienas stacionārā ārstējušies 6, observācijas gultu pakalpojumus izmantojuši 11, Uzņemšanas nodaļā ambulatori sniegta palīdzība 53.

