Arī Ogrē pie ārstiem neierodas uz vizīti iepriekš pieteikušies pacienti

Problēma, ka pacienti pie ārsta uz konsultāciju pierakstījušies, bet neierodas, nav sveša arī Ogrei – informē SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs.

Latvijas medicīnā ārstu speciālistu trūkst, tāpēc rindas pie tiem ir garas, pat vairākus mēnešus.

D.Širovs ir neizpratnē par pacientu rīcību, jo aizvadītajā nedēļā pie viena no speciālistiem rindā pierakstījušies 12, bet uz pieņemšanu atnākuši tikai 3! Reģistratūras darbinieki, tuvojoties konkrētajam datumam, parasti cenšas piezvanīt un pārliecināties, vai pacients uz vizīti ieradīsies. Arī pēc atgādinājuma neatnāk vidēji 20% no gaidīšanas rindā pierakstītajiem.

Saprotams, ka neapmierināti ir speciālisti (alga atkarīga no pieņemtajiem pacientiem), neapmierināti ir pacienti (par rindām), tāpēc Ogres slimnīcas Ambulatorās nodaļas Reģistratūras darbinieki aicina cilvēkus kļūt apzinīgākiem, padomājot arī par to, ka aizmāršība rada virkni negatīvu seku, no kurām varbūt iespējams izvairīties, lai nevairotu problēmas, kuru medicīnā jau tāpat gana daudz.

D.Širovs brīdina, ka uzskaites sistēma ļauj apzināt neapzinīgos pacientus, kuri uz iepriekš pieteiktu vizīti un vēl atgādinātu vizīti nav ieradušies vairākkārt un nav par savu neierašanos savlaicīgi informējuši.

Vidēji dienā Ogres slimnīcas Ambulatorās nodaļas darbinieki saņem vidēji 1700 telefona zvanus. Ja gadījums nav steidzams, lūgums zvanīt darbdienas otrajā pusē. Reģistratūras darba laiks no pulksten 8 līdz 18.

