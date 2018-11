Kas pacientiem jāzina par urīna analīžu nodošanu?

Nereti nezinām, kā pareizi rīkoties šķietami pavisam vienkāršās situācijās. Kā pareizi nodot urīnu analīžu veikšanai, ņemot vērā arī Vispārīgo datu aizsardzības regulu?

Portālā "OgreNet.lv” vērsās Zaiga, lūdzot noskaidrot, vai iespējams nodot laboratorijā citas personas urīna paraugu analīžu veikšanai? Kādi dokumenti nepieciešami, lai to varētu izdarīt un lai ievērotu Vispārīgo datu aizsardzības regulu?

Uz šo un citiem jautājumiem atbildes sniedz SIA "Ogres rajona slimnīca" laboratorijas vadītāja Evita Šķēle.

– Vai, piemēram, mazmeita drīkst atnest uz laboratoriju savas vecmāmiņas urīnu? Ir ģimenes ārsta nosūtījums analīzes veikšanai.

– Kopš šī gada 25.maija arī Latvijā ir spēkā stājusies Vispārīgā datu aizsardzības regula un ir vajadzīgs pilnvarojums. Pilnvarojumu var mājās uzrakstīt uz parastas papīra lapas. Tekstā jābūt pateiktam, ka es, piemēram, Jānis Bērziņš (personas kods) pilnvaroju savu dēlu Andri Bērziņu (personas kods) aiznest un nodot laboratorijā manu urīna paraugu. Datums un paraksts. Dēls uzrāda laboratorijā savu personu apliecinošu dokumentu, un mēs paņemam atnesto urīna paraugu, ārsta izrakstīto nosūtījumu un arī pilnvarojumu. Tā būtu pareizi.

– Cik jūs ilgi šo pilnvarojumu glabājat?

– Tāpat kā visus dokumentus. Visi nosūtījumi glabājas medicīnas iestādes arhīvā divus gadus. Pēc tam tos noteiktā kārtībā utilizē, tāpat kā visu dokumentāciju, kurā ir personu sensitīvie dati.

– Vai cilvēkiem urīna savākšanai mājās ir vajadzīgs kāds speciāls trauks?

– Tas laiks, kad cilvēki uz laboratoriju urīnu nesa stikla burciņās, beidzies. Tagad tādas redzam aizvien retāk. Tādas var lietot, tikai pirms tam trauks ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizmazgā. Vienreiz lietojamos trauciņus analīzēm bez maksas mēs izsniedzam šeit, laboratorijā. Rindā nav jāgaida. Kad kāds cilvēks nāk ārā, var mums pajautāt un iedosim. Ja negrib nākt uz laboratoriju, trauciņus var nopirkt aptiekās. Uz tā ir uzlīme, kurā norādīt pacienta vārdu, uzvārdu un laiku, cikos paraugs savākts.

– Ģimenes ārsti vai speciālists, kurš nosūta uz urīna analīzēm, šādu trauciņu varētu iedot pacientam kopā ar nosūtījumu.

– Bieži vien tā arī notiek. Tiem ģimenes ārstiem, kuri noslēguši sadarbības līgumu ar mūsu laboratoriju, izsniedzam analīžu trauciņus, kurus viņi var iedot pacientiem.

– Kāds ir pareizs urīna savākšanas process?

– Parasti iesakām savākt pirmo rīta urīnu, pirms tam apmazgājot starpenes rajonu ar siltu ūdeni, nelietojot ziepes. Analīzēm jāsavāc apmēram 30 – 40 ml urīna no vidējās strūklas. Tas ir, kad urinēšanas sākumā urīns tek podā, tad – nepārtraucot procesu – savāc urīnu analīzēm paredzētajā traukā. Svarīgi ir pareizi savākto urīnu laikus nogādāt laboratorijā. Vēlams to izdarīt 2 stundu laikā. Ja nu tas nekādi nav iespējams, tad trauku labāk glabāt ledusskapī, protams, nesasaldējot.

– Vai ir kādi ieteikumi citi ieteikumi, kas jāievēro? Piemēram, fiziska slodze, diēta…

– Urīnu nevajadzētu nodot pēc lielas fiziskas slodzes, pēc treniņa. Tieši tāpēc ieteicamāks analīzēm ir rīta urīns, jo pa nakti organisms ir atpūties. Ēšanas paradumi – vēlams, ja tie ir ierastie.

– Kā notiek analīžu atbilžu saņemšana?

– Kad pacients atnācis, mēs vienmēr jautājam, kā viņš vēlas saņemt atbildi? Ir vairāki varianti. Mēs varam iedot pacientam svītru kodu – ārpus laboratorijas ir automātiskais drukāšanas printeris. Lai tiktu pie rezultāta, cilvēks atnāk sev vēlamā laikā ar šo izdrukāto svītru kodu, noskenē un tiek pie izdrukāta rezultāta.

Daudzi izvēlas atbildes saņemt elektroniski – pie parauga nodošanas uzraksta e-pastu, uz kuru sūtīt analīžu rezultātus. Pie atbildes tādejādi tiek jau apmēram 2 stundu laikā. Elektroniski atbildes saņem arī ģimenes ārsti un ārsti speciālisti, kas pacientu uz analīzi nosūtījuši. Pacients, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, laboratorijā var saņemt izdrukātu atbildi.

– Ja nosūtījuma nav, bet cilvēks pats maksā par analīzes veikšanu, vai viņam jāvēršas reģistratūras kasē?

– Nododot analīzes par maksu, klientam jānāk uz laboratoriju. Norēķiniem skaidrā naudā laboratorijā ir kases aparāts. Uz reģistratūru būs jādodas, ja vēlas norēķināties ar maksājumu karti.

– Kas vēl cilvēkiem būtu jāzina par Ogres slimnīcas laboratoriju?

– Laboratorija ir akreditēta LATAK-M-597, tas apliecina testēšanas atbilstību ISO standartam LVS EN ISO 15189:2013 un rezultātu starptautisku atzīšanu.

Laboratorija atrodas Slimnīcas ielā 2, Ogrē (divstāvu ēkas 1. stāvā 127.kabinetā). Strādājam darba dienās no pulksten 8 līdz 18, sestdienās un svētdienās no pulksten 9 līdz 18. Vēl mūsu laboratorija ir arī "Dziednīcā" Meža prospektā 9, Ogrē, 1.stāvā 131.kabinetā. Tur analīzes iespējams nodot darba dienās no pulksten 8 līdz 16.

Slimnīcas ielā 2 laboratorija strādā diennakts režīmā. Neatliekamos gadījumos, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku, pacientus pieņemam arī ārpus noteiktā darba laika. Darba laikā iespējams pieteikt arī laboranta mājas vizīti Ogres robežās.

Pieņemam apmeklētājus ar visa veida nosūtījumiem. Analīzes var nodot arī pēc paša vēlēšanās par maksu, sadarbojamies ar apdrošināšanas kompānijām. Iespējama laboratorijas vadītājas konsultācija, kas ieteiks vēlamos izmeklējumus.

Ja ir kas neskaidrs par izmeklējumiem vai to izmaksām, var zvanīt pa tālruni 27089905. Daudz informācijas ir mūsu slimnīcas mājas lapā: www.ogresslimnica.lv.

Var rakstīt arī vēstules e-pastā: laboratorija@ogresslimnica.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/42805