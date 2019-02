Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 22.februāra numurā:

* Pansionātā "Ogre" veikti uzlabojumi, lai katrs šeit justos maksimāli ērti ;

* Rembates "Vīgriezēm" jauni tērpi!

* Sports: Ziemas kausa izcīņa šaušanā; Valentīndienas volejbola turnīrs Ķegumā, kā arī Madlienas volejbola turnīrs.

* Saimnieks mājā ir dzīvokļa īpašnieks – apsaimniekotājs tikai izpildītājs!

"SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", kur pabijām pieredzes apmaiņas braucienā, skaidri definējis, ka saimnieks mājā ir dzīvokļa īpašnieks, bet apsaimniekotājs – tikai izpildītājs. Mums līdz tam vēl jānonāk. Ogrē dzīvokļu īpašniekiem nereti pietrūkst saimnieka sajūtas, ka viņi paši ir noteicēji par savu māju – par to, kas būtu jādara, cik bieži, cik viņi par to gatavi maksāt. Tieši tāds ir reformas mērķis – radīt šo sajūtu un izpratni par to, ka SIA "Ogres Namsaimnieks" ir tikai viņu doto uzdevumu izpildītājs," saka Kaspars Grīnbergs.

* Topošo absolventu vizītkarte: Madlienas divpadsmitie – vienoti, talantīgi, muzikāli, radoši, sirsnīgi jaunieši

"Klasesbiedrus pazīstu kopš bērnudārza laikiem, protam pajokot, paķircināties un, galvenais, sniedzam palīdzīgu roku, vēlam labu."

"Protams, atcerēšos to reizi, kad skolā tiku ieslēgts... Gatavojoties fizikas olimpiādei, uz dīvāna iesnaudos... Labi, ka skolā nebiju palicis viens, arī skolotāju sazvanīju."

"Plānoju doties uz LLU Veterinārmedicīnas fakultāti vai arī LU studēt ķīmiju vai bioloģiju."

* Lielvārdieši savam novadniekam Elvim saziedojuši teju 3000 eiro;

* 2.martā LTV1 sāks demonstrēt seriālu "Sarkanais mežs"

6. un 7.sērijas epizodēs mežabrāļi ieņēma milicijas iecirkni (Lobes dzirnavās) un nakšņoja lielajā šķūnī (pie mājām "Birzes"), kur notika sadursme ar pretinieku un apšaude. Lēdmanieši bija atsaucīgi un pretimnākoši, palīdzot atrast piemērotākās filmēšanas vietas. Mēbeles milicijas iecirknim aizdeva Romualds Zarembo, sienu mežabrāļu guļvietai šķūnī atvēlēja zemnieku saimniecība "Ūdri", akas ūdeni filmēšanas komandai piedāvāja mājas "Birzes" saimnieks Valdis, bet ar pēckara laika elektroierīcēm, radioaparātiem un citiem filmēšanai nepieciešamiem atribūtiem dalījās lielvārdietis Didzis Pučs.

* Ķīmijas olimpiādē dominē OVĢ skolotājas Ilzes Pomeres audzēkņi!

* Par braukšanu vilcienā bez biļetes būs jāmaksā vairāk!

