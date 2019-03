Epidurālā anestēzija ļauj bērniņu sagaidīt ar smaidu, nevis sāpēm

Mazuļa ienākšana ir laimīgs un gaidīts notikums jebkurā ģimenē, taču nereti topošās māmiņas, tuvojoties dzemdību brīdim, izjūt bažas – kādai ir negatīva iepriekšējā pieredze, cita no mammas vai vecmammas dzirdējusi par nepanesamajām sāpēm, laižot pasaulē mazuli.

SIA "Ogres rajona slimnīca", tāpat kā daudzas citas mūsu valsts lielākās slimnīcas, piedāvā mūsdienīgu risinājumu – epidurālo anestēziju, kas palīdz dzemdību brīdī aizmirst par sāpēm, turklāt Ogres slimnīcā tas izmaksā uz pusi lētāk nekā citviet.

"Mēs dzīvojam laikmetā, kurā topošajām māmiņām nevajadzētu just sāpes! Visām sievietēm nevar dot vienu padomu, taču pirmajās dzemdībās iesaku izmantot dzemdību atsāpināšanu, lai sāpes nemazinātu prieku par bērniņa nākšanu pasaulē. Turklāt, pārmērīgas sāpes un stress var traucēt dzemdību darbību un tādējādi negatīvi ietekmēt mazuli," saka SIA "Ogres rajona slimnīca" Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas nodaļas vadītāja Sigita Kalniņa.

Visefektīvākā dzemdību atsāpināšanas metode

Epidurālā anestēzija ir visefektīvākā dzemdību atsāpināšanas metode. S.Kalniņa skaidro, ka šajā gadījumā mugurkaula jostas daļā noteiktā līmenī starp skriemeļiem ievieto katetru, caur kuru dzemdību procesa gaitā ievada medikamentu, kas bloķē sāpju sajūtu, saglabājot regulāru dzemdību darbību. Epidurālā anestēzija iedarbojas jau ceturtajā, piektajā minūtē. Kontrakcijas kļūst īsākas un sāpes pamazām izzūd.

"Sākoties dzemdībām, sieviete var izlemt, vai izmantot atsāpināšanu, vai atteikties no tās. Visbiežāk dzemdētāja izlemj turpināt dzemdības ar epidurālo atsāpināšanu pašā aktīvākajā dzemdību procesa brīdī, kad sāpes ir ļoti stipras. Ar epidurālās anestēzijas palīdzību var panākt arī ātrāku dzemdes kakliņa atvēršanos un tāpēc dažkārt izvairīties no ķeizargrieziena. Anestēzijas iedarbība ir atkarīga no medikamenta koncentrācijas, tā ievadīšanas laika un vietas. Lai neizjauktu dabīgo dzemdību ritmu, atsāpināšanu neuzsāk pirms laika. Ja ar vienu medikamentu devu nepietiek, nepieciešamības gadījumā medikamentu var ievadīt atkārtoti. Ja dzemdības nākas beigt ar ķeizargriezienu, caur to pašu katetru var ievadīt medikamentu augstākā koncentrācijā, lai panāktu operācijai nepieciešamu anestēzijas līmeni," skaidro S.Kalniņa.

Epidurālo anestēziju Ogrē pielieto jau vairākus gadus

Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas nodaļas vadītāja piebilst, ka ir gadījumi, kad epidurālo anestēziju ir jāveic medicīnisku indikāciju dēļ un tas notiek bez maksas, bet citos gadījumos topošās māmiņas šo pakalpojumu var brīvi izvēlēties par samaksu, kas Ogrē izmaksā uz pusi lētāk nekā citās slimnīcas un tie ir 140 eiro. Epidurālā anestēzija Ogres slimnīcā nav jaunums, to pielieto jau vairākus gadus un šī procedūra notiek anesteziologa, kā arī vecmātes un dzemdību speciālista stingrā uzraudzībā un vadībā.

"Pirms epidurālās anestēzijas pielietošanas mēs izvērtējam katru konkrēto situāciju, izskaidrojam iespējamās blakus parādības un sajūtas, kas būs, bet no pieredzes varu teikt, ka epidurālajai anestēzijai nav nekādu paliekošu seku un jau aptuveni desmit minūtes pēc dzemdībām tās iedarbība izzūd," saka S.Kalniņa.

Epidurālā anestēzija bērnam nekaitē

SIA "Ogres rajona slimnīca" Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vecmāte, ogrēniete, Gerda Černiškova, kura šajā jomā strādā jau aptuveni 20 gadus un paralēli strādā arī P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdību nodaļā, piebilst, ka pats galvenais – epidurālā anestēzija pilnīgi nekaitē bērnam.

"Mūsdienās ļoti daudzas sievietes dzemdību brīdī izmanto epidurālo anestēziju. Mana attieksme pret to ir ļoti pozitīva. Sievietei nesāp un viņa bērniņu var laist pasaulē ar smaidu uz lūpām un, ja tās ir ģimenes dzemdības, tad arī topošajam tētim vai citiem tuviniekiem, kas piedalās dzemdībās, ir mazāk pārdzīvojumu un stresa. Ja ir atkārtotas dzemdības, no kurām pirmās bijušas bez epidurālās anestēzijas un otrās ar, tad jaunās māmiņas saka, ka tas ir kā diena pret nakti un pateicas mums par šo iespēju. Epidurālā anestēzija mūsu slimnīcā pieejama 24 stundas diennaktī," saka G.Černiškova.

Ogrē var saņemt visu nepieciešamo dzemdību palīdzību

Dzemdību ginekoloģijas nodaļas vadītāja Iveta Bāliņa piebilst, ka sāpju slieksnis topošajām māmiņām ir ļoti dažāds. Ir tādas, kurām nevajag epidurālo anestēziju, bet ir sievietes, kuras pēc smagām un sāpīgām dzemdībām baidās laist pasaulē otru mazuli.

"Domāju, ka epidurālā anestēzija ir ļoti labs risinājums un, iespējams, pēc tās daudzas sievietes būs gatavas bez bažām dzemdēt arī otro, trešo, vai pat ceturto mazuli. Aicinu jaunās māmiņas izvērtēt šo iespēju un nedoties no Ogres un kaimiņu novadiem dzemdēt uz Rīgu, vai Siguldu, bet to darīt tuvāk mājām, Ogrē, jo arī šeit mēs varam nodrošināt visu nepieciešamo visaugstākajā, mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī, varbūt pat vēl labāk un lētāk nekā citviet. Būtiski arī tas, ka Ogres slimnīcā neveidojas "konveijers", mēs katrai dzemdētājai varam veltīt individuālu attieksmi un uzmanību, bet pēc dzemdībām māmiņas, mazuļi un arī laimīgie tēvi var atpūsties komfortablās ģimenes palātās," saka I.Bāliņa.

