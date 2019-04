Ogres rajona slimnīca attīstās

SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka pēdējo gadu laikā Ogres rajona slimnīcā paveikts daudz – tiek domāts par speciālistu piesaisti, sniegto pakalpojumu kvalitāti un pacientu ērtībām.

Iespēja nodrošināt veselības aprūpi tuvāk mājām

"Atskatoties uz paveikto 2018. gadā, slimnīcā gan ambulatorajā, gan stacionārajā sektorā ir paveikts daudz, lai uzlabotos sniegto pakalpojumu kvalitāte, un tas ir izdevies, ko apliecina slimnīcas apmeklētāju skaita pieaugums," norāda D. Širovs. 2017. gadā slimnīcas stacionārā sniegta palīdzība 5208 pacientiem, 2018. gadā – jau 5579 pacientiem. Tā kā hospitalizāciju skaits slimnīcā pieaug, 2019. gadā valsts piešķīrusi par 500 kvotām vairāk. "Tas nozīmē, ka slimnīcā varam palīdzēt vairāk iedzīvotājiem, nodrošinot veselības aprūpi tuvāk mājām," piebilst D. Širovs. Arī ambulatorajā sektorā vērojams pacientu skaita pieaugums – pērn tas bija vairāk nekā 70 000 apmeklējumu.



Uzlabots reģistratūras darbs

Pagājušajā gadā investēti līdzekļi reģistratūras tehniskā aprīkojuma pilnveidošanā. "Iepriekš dzirdēju pārmetumus, ka reģistratūru nevar sazvanīt. Iepirkām un uzstādījām iekārtas, kas ļauj kontrolēt zvanus, atzvanīt tiem cilvēkiem, kuri reģistratūras pārslodzes gadījumā nav varējuši reģistratūru sazvanīt. Kvalitatīvs reģistratūras darbs prasa lielus resursus, bet to uzskatījām par prioritāti, un nu šis jautājums ir sakārtots," situāciju raksturo D. Širovs, piebilstot, ka vizītei pie speciālista var pieteikties arī elektroniski slimnīcas mājaslapā ogresslimnica.lv. Viņš arī norāda, ka bieži vien cilvēki piesaka vizīti, bet, ja netiek, par to neinformē reģistratūru. "Cilvēki nereti ir ļoti neapzinīgi. Slimnīcā tiek piesaistīti speciālisti, kuri strādā vairākās darbavietās un saņem atalgojumu atkarībā no pacientu skaita. Ja dienā pie viņa pierakstījušies, piemēram, 8 pacienti, bet pat pēc atkārtota atgādinājuma no slimnīcas puses zvana vai īsziņas veidā uz vizīti ierodas 4, tad var veidoties situācija, ka speciālists šeit atsakās strādāt," saka D. Širovs, aicinot cilvēkus būt atbildīgākiem un ziņot, ja uz vizīti tomēr nevar ierasties, jo tad atbrīvojas vieta tiem, kuri gaida rindā, un veltīgi netiek tērēts ārsta laiks.



Modernizē tehnoloģiskās iekārtas

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, slimnīcā pēdējo divu gadu laikā ir modernizētas tehnoloģiskās iekārtas – iegādāta jauna ehokardiogrāfijas iekārta, kas nepieciešama sirds un asinsvadu slimību diagnostikā. Iegādāts arī universāls endoskopiskās iekārtas komplekts, divas mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, viena no tām izmantojama jaundzimušajiem. Iegādāts arī jaundzimušo inkubators un reanimācijas galds. Tāpat slimnīcai ļoti svarīgs aparāts – autoklāvs, kas nodrošina kvalitatīvu instrumentu, tekstila un medicīnas aprīkojuma sterilizāciju. Iegādāta arī jauna datortomogrāfijas un divas digitālās ultrasonogrāfijas iekārtas, viena no tām ir ar krāsu doplera iespējām un to izmanto, lai nodrošinātu augstākas izšķirtspējas 3D augļa skrīninga, ginekoloģisko un krūšu izmeklējumus, kā arī onkoloģisko slimību gadījumos.



Pieaug pakalpojumu klāsts

Ar šo gadu slimnīcā pieaudzis pieejamo pakalpojumu klāsts. "Ar šo gadu mūsu slimnīcai ir piešķirta pediatra slodze, līdz ar to gan ambulatori, gan stacionāri varam sniegt palīdzību bērniem. Šobrīd stacionārā ir 8 bērni. Aprīlī slimnīcā tiks atvērts pediatra kabinets, kur vairākas stundas dienā palīdzību varēs saņemt bērni," norāda D. Širovs. Slimnīcā darbu uzsākusi kakla, ausu un deguna ārste Aija Emsiņa, kura specializējusies tieši mazāko pacientu ārstēšanā, turklāt ārste bērniem veic arī LOR tipa operācijas uz vietas Ogres slimnīcā. Pagājušajā gadā darbu slimnīcā sāka neiroķirurgs Dmitrijs Gavriļins un urologs Jānis Auziņš, kurš veic arī operācijas.



Izdevies uzlabot arī Rehabilitācijas nodaļas darbu. "Pagājušajā gadā lielā pieprasījuma dēļ samērā ātri beidzās valsts piešķirtās kvotas, veidojās lielas rindas. Tā kā pagājušajā gadā pacientu skaits Rehabilitācijas nodaļā pieauga par 30%, šogad šis kvotu skaits tika palielināts un šogad pakalpojumu plānojam sniegt pagājušā gada ietvaros, kas pie mūsu resursiem ir optimāls un to palielināt neplānojam," informē D. Širovs.



Labiekārtota, sakopta vide

Domājot par pacientu labsajūtu un komfortu, tiek domāts par slimnīcas telpu un apkārtējās vides sakopšanu un labiekārtošanu. "Ļoti priecē, ka pēdējo gadu laikā mūsu pilsēta Ogre attīstās straujiem soļiem. Gribu, lai slimnīca iekļaujas šajā sakoptajā pilsētas vidē ar labvēlīgu gaisotni, patīkamām telpām, labsirdīgu personālu, ar cilvēkiem patīkamu vidi. Par saviem apmeklētājiem mēs tiešām daudz domājam," norāda D. Širovs. "Slimnīcas tehniskais personāls atjauno sienu krāsojumu, veic nepieciešamos remontdarbus, lai slimnīcas telpas būtu sakoptas. Slimnīcas darbinieki rūpējas arī par apkārtējo vidi – tā vienmēr ir sakopta un tīra," norāda D.Širovs.

Vairāku gadu garumā slimnīcai ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem. Šīs sadarbības ietvaros slimnīcas teritorijā apskatāmi jau 16 mākslas objekti, pagājušā gada nogalē atklātas pēdējās sešas lielizmēra skulptūras. D.Širovs piebilst, ka šī sadarbība ar jaunajiem māksliniekiem noteikti turpināsies. Šogad pie slimnīcas plānots papildināt automašīnu stāvvietu skaitu, kā arī jau tuvākajā laikā plānots ierīkot bērnu rotaļu laukumu, kur pavadīt laiku bērniem, kuri gaida vecākus vai citus radiniekus no vizītes pie ārsta.



Attīstās pansionāta pakalpojumi

Pēdējo trīs gadu laikā slimnīcas līdzekļi ieguldīti arī pansionāta attīstībā. Pansionātā Turkalnes ielā 15 tiek nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu līdz 140 klientiem. Šogad ir pabeigti remontdarbi ēkas 1. un 3. stāvā, ar ko noslēgušies plānotie remontdarbi iekštelpās, šogad plānots vēl nosiltināt ēku. Veicot remontdarbus, ir ierīkotas jaunas istabiņas, par 20 vietām palielinot pansionāta klientu skaitu, kā arī uzlabots esošo klientu komforts, jo ir iespējas nodrošināt brīvākus dzīves apstākļus – pansionātā vairs nav trīsvietīgas istabiņas, bet visi klienti dzīvo vienvietīgās vai divvietīgās labiekārtotās istabiņās.

Pie ēkas senioriem iekārtots sporta laukums, kur notiek sportiskas aktivitātes, ierīkotajā dārzā ir iespēja nodarboties ar dārza darbiem. Pansionāta ēkā tiek nodrošināts uzturēšanās pakalpojums tiem cilvēkiem, kuri uz slimnīcas Rehabilitācijas nodaļu ieradušies no tālienes un uz dažām dienām ir nepieciešams palikt uz vietas. "Šādu pakalpojumu ieviesām pēc klientu ierosinājuma, tomēr neviens pagaidām šādu pakalpojumu nav izmantojis," piebilst D. Širovs.



Plāno ierīkot dienesta dzīvokļus

Daudzi Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji bieži vaicā, ko plānots darīt ar kādreizējo poliklīnikas ēku Ogrē, Miera ielā 2. D. Širovs informē, ka ēka tiks pārbūvēta, ierīkojot tajā dienesta dzīvokļus slimnīcas darbiniekiem.



D. Širovs atzīst, ka medicīnas darbinieku trūkst daudzās Latvijas ārstniecības iestādēs, arī Ogres rajona slimnīcā. "Pēdējā laikā vairāki jaunie ārsti devušies darbā uz ārzemēm, tur saskatot lielākas karjeras perspektīvas un sava darba novērtējumu. Meklējam risinājumus, kā piesaistīt jaunus un noturēt esošos darbiniekus, un viens no šādiem risinājumiem ir dzīvokļu nodrošināšana darbiniekiem," atklāj D. Širovs.

SIA "Ogres rajona slimnīca" izsludinātā iepirkuma rezultātā ēkas Miera ielā 2, Ogrē, pārbūves projekta izstrāde uzticēta SIA “I. Projekts”, projektēšanas darbi tiks veikti 3 mēnešu laikā un jau vasarā varēs izsludināt iepirkumu ēkas pārbūves darbiem, bet nākamā gada vidū ēka būs sakārtota un varēs tikt izmantota paredzētajam mērķim. Ēkas 1., 2., un 3. stāvā tiks izbūvēti 30 dzīvokļi, līdz ar to darbinieki atradīsies tuvāk darbavietai un varēs vieglāk nokļūt uz darbu, krīzes situācijās mediķus varēs daudz ātrāk mobilizēt.



Ēkas pagrabstāvā plānots ierīkot telpas slimnīcas arhīvam, kurā tiks izvietoti ilgstošai glabāšanai paredzētie dokumenti. Teritoriju ap ēku paredzēts nožogot un labiekārtot, un tā veiksmīgi iekļausies pilsētas kopējā ainavā.



Līdere lokālo slimnīcu grupā

"Latvijā ir universitātes, reģionālās un lokālās slimnīcas. Savā, lokālo slimnīcu grupā, Ogres rajona slimnīca ir līdere stacionāri un ambulatori apkalpoto pacientu skaita ziņā. Esam investējuši līdzekļus gan telpu un vides labiekārtošanā, pakalpojumu paplašināšanā, iegādājoties mūsdienīgu aparatūru, gan spējot piesaistīt mediķus, lai apkalpotu visus pacientus un sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu. Tā ir liela atbildība, tāpēc pie sasniegtā noteikti neapstāsimies un turpināsim plānveidīgi attīstīties," ir pārliecināts D. Širovs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/43592