Hidro jeb zemūdens masāža gan ārstē, gan relaksē

Kopš pagājušā gada decembra SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļā pieejams jauns pakalpojums – hidro jeb zemūdens masāža, kas ir daudz spēcīgāka par ierasto roku masāžu, turklāt ārstniecisko efektu klients iegūst arī no paša ūdens.

Zemūdens masāža notiek pēc vispārējiem klasiskās masāžas principiem, vienīgi šajā gadījumā speciālists nevis ar savām rokām, bet gan ar ūdens spiediena strūklu iedarbojas uz cilvēka ķermeni. Ja kādam šī iedarbība šķiet pārlieku stipra vai vāja, ūdens strūklas intensitāti var regulēt no pusotras līdz divām ar pusi atmosfērām. Procedūrai ir ļoti daudzpusīga – gan ar ārstniecisku, gan relaksējošu iedarbību.

Gan ārstē, gan relaksē

SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļas vadītāja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Daiga Onužāne stāsta, ka zemūdens masāžu visbiežāk izmanto mugurkaula spondilozes, balsta – kustību aparāta, locītavu saslimšanu un sporta traumu gadījumos. Tas ir arī efektīvs veids, kā mazināt stresa radītās sekas un psihoemocionālo pārslodzi, novērst hronisku nogurumu, izdegšanas sindromu, neirozi, depresiju, veģetatīvo distoniju, perifērās un centrālās nervu sistēmas slimības. Tā nomierina nervu sistēmu un normalizē miegu.

Hidromasāža lieliski palīdz vielmaiņas traucējumu, aptaukošanās, celulīta, sirds – asinsvadu un iekšķīgo orgānu slimību gadījumos, mazina muskuļu sasprindzinājumu, uzlabo ādas apasiņošanu un muskuļu tonusu, sekmē audu barošanos, samazina arteriālo asinsspiedienu, pozitīvi ietekmē limfātisko sistēmu un limfas cirkulāciju, palīdz izvadīt šlakvielas,

normalizē iekšējo orgānu darbību, samazinot sāpes un spazmas, uzlabo sekrēcijas funkcijas, veicina sviedru un tauku dziedzeru darbību, stimulē asinsrades sistēmu, paaugstina hemoglobīna un eritrocītu līmeni, kā arī mīkstina rētaudus pēc operācijām un mīksto audu traumām.

Pirms masāžas vēlama ārsta konsultācija

Ir saslimšanas, kad zemūdens masāža tomēr nav ieteicama, vai ir pat kaitīga. To nevajadzētu izmantot grūtniecības laikā, sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģisko saslimšanu gadījumos, ja ir paaugstināta temperatūra un drudzis, izteikta vēnu varikoze, paaugstināts asinsspiediens, akūts iekaisuma process, asiņošana, tendence uz atkārtotu asiņošanu, aktīva tuberkuloze, kā arī atsevišķu ādas slimību gadījumos.

"Šo iemeslu dēļ, pirms doties uz zemūdens masāžu, būtu vēlams pakonsultēties ar ģimenes ārstu, ārstu rehabilitologu vai

kādu citu speciālistu un nākt pie mums ar norīkojumu. Ja cilvēkam šāda norīkojuma nebūs un viņš tomēr vēlēsies veikt zemūdens masāžu, būs jāaizpilda neliela anketa par savām saslimšanām un jāparakstās, ka viņš pats uzņemas pilnu atbildību par iespējamajiem riskiem," skaidro D.Onužāne.

No pirkstu galiņiem, līdz papēžiem...

Dodoties uz zemūdens masāžu, jāieplāno 45 minūtes sava laika, lai varētu nesteidzīgi noģērbieties un saģērbties. Pati masāža ilgst aptuveni pusstundu. Tā notiek īpašā vannā ar ūdens temperatūru no 35 līdz 38 grādiem. Ja klientam ūdens šķiet pārlieku karsts, to var padarīt arī vēsāku.

"Zemūdens masāžas priekšrocība, salīdzinot ar klasisko masāžu, ir kaut vai cenā. Viena procedūra maksā 15 eiro, taču

vienlaikus tiek izmasēts viss ķermenis, kā mēdz teikt – no pirkstu galiņiem līdz papēžiem, un tas ir patīkami, turklāt modernā hidromasāžas vanna ir aprīkota ar lampiņām, kas procedūras laikā maina krāsu, tādējādi ir iespējams izbaudīt arī hromoterapiju (krāsu terapiju), kas ir jauns veids cīņā ar novecošanos un vienlaikus arī estētisks baudījums. Savukārt tā sauktie burbulīši, kas tiek palaisti masāžas sākumā un nobeigumā, palīdz apgādāt ķermeni ar skābekli. Klasiskā visa ķermeņa masāža izmaksās daudz dārgāk," skaidro D.Onužāne.

Nākot uz procedūru, līdzi jāņem dvielis un, vēlams, divdaļīgais peldkostīms, kā arī dušas cepure. Pēc procedūras klients tiek nodrošināts ar matu fēnu. Pēc masāžas nav tūdaļ jādodas projām – var pakavēties mājīgajā Rehabilitācijas nodaļas atpūtas telpā, palasīt žurnālus vai paskatīties televīziju, ļaujot ķermenim atdzist. Ideālā variantā pēc zemūdens masāžām nevajadzētu plānot nopietnus un steidzamus darbus, bet ļaut ķermenim atpūsties, tāpēc masāžu vislabāk apmeklēt pēcpusdienās.

Kurss ir 10 procedūras, taču pēc klienta vēlmēm to iespējams saīsināt. Zemūdens masāžu var apmeklēt katru dienu vai pārdienas – pēc paša iespējām un pašsajūtas.

Pēc katra klienta no vannas, kuras ietilpība ir 380 litri, tiek izlaists ūdens, vannu iztīra un dezinficē.

Pierakstīties uz hidromasāžu var, personīgi vēršoties Rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā vai zvanot pa tālruni: + 371203 88403, un nodaļas darbinieki ikvienam klientam piemeklēs piemērotāko procedūras laiku.

