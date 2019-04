Ogres slimnīcas jaunums – slinga jeb elastīgo saišu terapija

Jau aptuveni divus mēnešus SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļā pieejams jauns pakalpojums – slinga jeb elastīgo saišu terapija, kas ir viens no saudzīgākajiem – uz noteiktu muskuļu grupu darbināšanu orientēts vingrošanas veids.

Vingrošanas laikā kustības notiek bez gravitācijas ietekmes – viss cilvēka ķermenis vai kāda tā daļa atrodas iekārtā stāvoklī, kas palīdz fizioterapeitam labāk vadīt, koriģēt un kontrolēt pacienta kustības.

SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļas vadītāja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Daiga Onužāne stāsta, ka slinga terapijas pamatā ir individuāla pieeja katram pacientam ar mērķi panākt muskuļu skeletāro traucējumu uzlabošanos.

Fizioterapeiti ir apmācīti darbam ar slinga sistēmu

Slinga sistēmas princips balstās uz aktīvas vingrošanas un rehabilitācijas pamatelementiem. Novērtējot, cik efektīvi tā stiprina dziļo muskulatūru un attīsta ķermeņa spēku un koordināciju, vingrošana piemērota un var būt ļoti noderīga arī fiziski veseliem cilvēkiem, kuri vēlas sevi uzturēt labā formā, sēdoša un mazkustīga darba darītājiem, sievietēm pēc dzemdībām, kad ir mainījusies viņu stāja, vai parādījušas muguras sāpes.

"Šobrīd Ogres slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā pieejamas divas slingu sistēmas, ar kurām apmācīti strādāt visi mūsu fizioterapeiti. Ar slingu sistēmām pamatā strādājam dienas stacionāra ietvaros, bet, tās pieejamas arī kā maksas pakalpojums. Ir pacienti, kuriem jau iepriekš pielietota slinga terapija, bet ir arī tādi, kas to vēlas izmēģināt pirmo reizi. Šādos gadījumos iepriekš nepieciešama fizioterapeita konsultācija, jo, kā jau jebkurai terapijai, arī slinga sistēmai ir gan indikācijas, gan kontraindikacijas," stāsta D.Onužāne.

Katram izstrādā individuālu vingrošanas programmu

Slinga terapiju izmanto, lai panāktu uzlabojumus cilvēka kustību aparātā (muskuļos, locītavās un kaulos). Saišu pielietošana samazina slodzi, ļaujot pacientam ar mazākām grūtībām ieņemt nesāpīgu ķermeņa pozīciju un tajā aktīvi darboties. Šo terapiju lieto mugurkaula un lielo locītavu stabilizācijai, atkarībā no slimības vai traumas smaguma pakāpes, mugurkaula, kakla, jostas daļas, pleca vai gūžas locītavu trakcijai (stiepšanai) vai stiprināšanai, mugurkaula, krūšu kurvja kustīguma uzlabošanai, sāpju mazināšanai.

Slinga terapija uzlabo vielmaiņu mugurkaulam pieguļošajās struktūrās (skriemeļu locītavu skrimšļi, starpskriemeļu diski, saites). To pielieto kustību un balsta aparāta problēmu, galvas vai muguras sāpju, locītavu arttrožu kā arī stāvokļa pēc traumām gadījumā. Tās var būt arī dažādas deģeneratīvas izmaiņas gan mugurkaulā, gan locītavās, līdzsvara un koordinācijas traucējumi.

Slinga trepaiju pielieto, ja ir skolioze, apaļa vai plakana mugura, plakanā pēda, "X" vai "O" veida kājas, neiroloģiskas saslimšanas, kas radījušas kustību traucējumus, sensori traucējumi, bronhiālā astma vai hronisks bronhīts, enurēze, pacientiem pēc insulta, traumām un operācijām.

Fizioterapeits var dot komandu ar attiecīgu kustību nesāpīgi atmodināt neaktīvos muskuļus un atjauno to funkcionēšanu. Vingrojumus var veikt arī ar pretestību un pieaugošā progresijā. Katram pacientam tiek izstrādāta individuāla vingrošanas programma atbilstoši vecumam, fiziskai sagatavotībai un diagnozei.

Vecumam nav nozīmes

"Slinga terapiju nevajadzētu pielietot pacientiem, kam ir plaši ādas bojājumi, piemēram, apdegumi, jo, liekot šīs sistēmas, var rasties papildus saspiedums. To nevajadzētu likt arī tūskas, epilepsijas un smagas osteoporozes gadījumā, kā arī tad, ja pacientam ir izteiktas bailes no karāšanās šajā sistēmā. Tāpat slingu nevajadzētu pielietot akūtas saslimšanas gadījumā, ja ir drudzis un paaugstināta ķermeņa temperatūra, vai kādas ļoti komplicētas traumas. Šo metodi nebūtu vēlams izmantot arī tad, ja ir izteikta aritmija. Sarunas gaitā fizioterapeits izvērtē, vai konkrētajam pacientam ir pielietojama minētā metode. Vecuma amplitūda nav noteikta, vienīgi neliekam slingu zīdaiņiem, bet bērniem jau aptuveni no piecu gadu vecuma šo sistēmu var lietot. Slinga terapija ir piemērota arī vecāka gada gājuma cilvēkiem, jo tā saudzīgi un mērķtiecīgi ļauj tonizēt un stiprināt dažādas muskuļu grupas. Ir arī svara ierobežojums – pacients nedrīkst būt smagākas par 130 kilogramiem. Slinga sistēmā var iekarināta arī tikai vienu ekstremitāti, piemēram, kāju vai roku. Sistēma ir stabila, tā izvietota virs kušetes un līdzās vienmēr ir fizioterapeits," skaidro D.Onužāne.

Vidēji nodarbība ilgst līdz pusstundai, – atkarībā no diagnozes un vēlamā efekta. Nodarbību laikā tiek izveidots vingrojumu komplekss, lai varētu pakāpeniski palielināt muskuļu spēku, izturību un uzlabot locītavu stabilitāti.

Pierakstīties uz fizioterapeita konsultāciju un slinga sistēmu, var personīgi vēršoties SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā, vai zvanot pa tālruni: + 371203 88403.

