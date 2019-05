Aizvadītajā nedēļā bērni Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļu apmeklējuši retāk

Iespējams, ka dažādu braucamrīku cienītājiem jākļūst vēl uzmanīgākiem, jo traumas aizvadītās nedēļas nogalē guvuši skūtera, velosipēda un motocikla vadītāji – informē SIA "Ogres rajona slimnīca" galvenā medicīnas māsa Sandra Žaunerčika.

Jauniete, nokrītot no skūtera, guvusi kreisā apakšdelma lūzumu. Sievietei ir labās pēdas saišu sastiepums. Viņa traumu guvusi, nokrītot no velosipēda. Vīrietis pie diagnozes – kreisās kājas potītes sasitums – ticis, nokrītot no motocikla.

Jaunieši traumu statistiku papildina vēl arī ar citiem negadījumiem. Uzņemšanas nodaļā reģistrēts jaunietis ar galvas sasitumu un vaļēju brūci kreisajā vaigā, kurš esot kritis pret galda malu, jaunietis ar sistu brūci labajā uzacī un galvas sasitumu, kurš traumu guvis basketbola spēles laikā, saņemot sitienu ar elkoni, un jauniete, kura, spēlējot basketbolu, guvusi kreisās plaukstas ceturtā pirksta lūzumu.

Arī aizvadītās nedēļas nogalē ir pacienti alkohola reibumā. Viņu vidū vīrietis ar grieztu brūci kreisajā plaukstā, kurš pats sev ar nazi iegriezis rokā, un vīrietis ar galvas sasitumu un vaļēju brūci augšlūpā, kuram nezināma persona iesitusi pa seju.

Uzņemšanas nodaļas durvis ver pacients ar kreisā ceļa locītavas iekaisumu, vīrietis ar labās pēdas locītavas saišu sastiepumu – ejot pagriezis kāju – un vīrietis ar sistu brūci labās uzacs apvidū, kuram uzkritis metāla stienis.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uz Uzņemšanas nodaļu atved sievieti ar labās puses 9.ribas lūzumu, kurai mājās sareibusi galva un tādēļ nokritusi uz labajiem sāniem. Pēc palīdzības vēršas arī vīrietis ar grieztu brūci labajā celī, kurš nejauši trāpījis kājā, zāģējot kokmateriālus. Pie medicīnas darbiniekiem atvesta sieviete ar galvas sasitumu, kura – pēc piederīgo teiktā – esot nokritusi no viena metra augstuma.

Aizvadītās nedēļas nogalē Ogres slimnīcā stacionēti 28 pacienti, dienas stacionārā ārstējušies 8, observācijas gultu pakalpojumus izmantojuši 9. Uzņemšanas nodaļā ambulatori sniegta palīdzība 73 pacientiem ar saslimšanām un ar traumām, tajā skaitā 13 bērniem. (Aizpagājušās nedēļas nogalē Uzņemšanas nodaļā palīdzība bija nepieciešama 21 bērnam.)

Bērniem visbiežāk diagnosticētas saaukstēšanās pazīmes, sāpošs kakls un paaugstināta ķermeņa temperatūra. Ir arī sāpoša auss, akūts bronhīts, funkcionāli kuņģa – zarnu trakta traucējumi un citas kaites.

Pieaugušajiem citas raizes: alerģiska reakcija uz kukaiņa dzēlienu, krampju lēkme, paaugstināts asinsspiediens… Protams, neiztikt bez augšējo elpošanas ceļu infekcijas (2 gadījumi) un citām veselības problēmām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/43962