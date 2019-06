Krītot gūtu traumu daudz arī karstajā gadalaikā

Joprojām iedzīvotāji bieži traumas gūst kritiena rezultātā – informē SIA "Ogres rajona slimnīca" galvenā medicīnas māsa Sandra Žaunerčika.

Aizvadītās nedēļas nogalē krītot gūtās traumas bija itin populāras. Uzņemšanas nodaļā palīdzību meklē sieviete ar galvas sasitumu un zemādas hematomu pieres labajā pusē. Pēc pašas stāstītā – mājās nokritusi un sasitusi pieri. Vēl kāda paciente sestdienu iesākusi ar kritienu mājās. Arī viņai ir sista brūce pierē.

Jaunietis kritiena rezultātā guvis labās rokas spieķa kaula lūzumu. Vīrietim, kurš mājās kritis un sasitis pieri, diagnosticē sistu brūci pierē. Pacientu vidū ir sieviete ar deguna sasitumu, kura mājās zaudējusi samaņu un nokritusi uz deguna, sieviete ar kreisās pēdas kaula lūzumu – arī kritusi, un sieviete ar kreisā ceļa locītavas sasitumu, kura kritusi no velosipēda.

Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) uz Uzņemšanas nodaļu nedēļas nogalē atved virkni pacientu ar kritiena rezultātā gūtām traumām. Tas ir vīrietis alkohola reibumā ar galvas un deguna sasitumu, kurš vairākas reizes kritis. Tā ir sieviete ar augšžokļa kaula lūzumu un nobrāzumiem uz zoda, kura traumas guvusi, krītot no velosipēda. Līdzīgā veidā (krītot no velosipēda) vaļēju brūci galvā guvusi vēl viena paciente, bet jaunietis pie labā elkoņa locītavas mežģījuma ticis, šūpojoties un izkrītot no šūpolēm. Arī viņam saukts NMPD.

NMPD parūpējies par vīrieti alkohola reibumā ar zāģētu brūci labajā apakšstilbā, kurš satraumējis, strādājot ar motorzāģi, un diviem pacientiem, kuri esot piekauti. Vienam no viņiem diagnosticē alkohola reibumu, galvas sasitumu, smadzeņu satricinājumu un labā apakšdelma lūzumu, bet otram – alkohola reibumu un augšlūpas sasitumu kreisajā pusē.

Ieskats citās aizvadītajā nedēļā diagnosticētajās traumās: vīrietis ar fleksi iezāģējis kreisajā apakšdelmā – ir zāģēta brūce, jaunietei ir griezta brūce labajā pēdā (trauma notikusi pastaigājoties gar upi, kur uzkāpusi uz stikla). Ir bērns ar grieztu brūci labajā plaukstā. Ir vīrietis ar grieztu brūci labajā apakšdelmā, kurš sagriezies mājās, strādājot ar fleksi.

Aizvadītās nedēļas nogalē Ogres slimnīcā stacionēti 27 pacienti, dienas stacionārā ārstējušies 13, observācijas gultu pakalpojumus izmantojuši 16. Uzņemšanas nodaļā ambulatori sniegta palīdzība 76 pacientiem ar saslimšanām un ar traumām, tajā skaitā arī 16 bērniem.

Bērni pie medicīnas darbiniekiem atvesti ar sūdzībām par sāpēm kaklā, ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, augstās gaisa temperatūras un karstuma ietekmi (2 gadījumi) un citiem veselības traucējumiem. Bērniem diagnosticēts akūts laringīts, funkcionāli kuņģa – zarnu trakta darbības traucējumi, ķīmisks ādas apdegums (iespējams, ar latvāni), akūta augšējo elpceļu infekcija un citas kaites.

Pieaugušajiem arī akūta augšējo elpceļu infekcija ir sastopama. Diagnožu vidū vēl ir funkcionāli kuņģa – zarnu trakta darbības traucējumi, alerģiska reakcija, strutaina angīna u.c.

