Uz laiku mainīsies Ogres novada pašvaldības policijas darba laiks

Ogres novada pašvaldības policija informē, ka karsto laika apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt normālus, darba drošības prasībām atbilstošus darba apstākļus, tāpēc ar iekšēju rīkojumu uz laiku tiek mainīts darba laiks Ogres novada pašvaldības policijas administrācijai.

Uz nenoteiktu laiku darba laiks pirmdienās būs no plkst. 7.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās- no plkst. 7.00 līdz 16.00, savukārt piektdienās no plkst. 7.00 līdz 15.00.

Patruļdienests strādās bez izmaiņām 24 stundas diennaktī.

