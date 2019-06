Policija nogādā slimnīcā

13.jūnijā no Bērzu alejas Ogrē, Ogres slimnīcā nogādāts I., kuram konstatēt smadzeņu satricinājums, sistas šujamas brūces pierē un galvas matainajā daļā, mugurkaula un kakla skriemeļu bojājumiem, kā arī alkohola reibumā.

Dienu vēlāk 14.jūnijā, no Tīnūžu ielas Ogrē, Ogres slimnīcā nogādāta E., kurai konstatēts galvas un vēdera sasitums. Savukārt 16.jūnijā no Ogres, Ogres slimnīcā nogādāts V., kuram konstatēts lūpas sasitums un kreisā ceļa nobrāzums, kā arī alkohola reibums. Visos gadījumos policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus. Šajā pašā dienā no Ciemupes Ogres slimnīcā nogādāts Z., kurš bija saindējies ar medikamentiem.

16.jūnijā no Rembates Ogres slimnīcā nogādāts M., kuram konstatēts galvas smadzeņu sasitums un satricinājums, zemādas hematoma ap kreiso aci, priekšēja augšzoba lūzums, apakšžokļa sasitums un alkohola reibums. Šajā pašā dienā no Ogres, Ogres slimnīcā nogādāta 1961.gadā dzimusī I, kurš saindējusies ar medikamentiem. Savukārt no Rembates stadiona Ogres slimnīcā nogādāts 2007.gadā dzimušais R., kuram konstatēta šaujama brūce labajā plaukstā un alkohola reibums.

Dienu vēlāk, 17.jūnijā, no Grīvas prospekta Ogrē, Ogres slimnīcā nogādāts 1986.gadā dzimušais A., kuram konstatēts smadzeņu satricinājums, iespējams, deguna kaula lūzums un stiprs alkohola reibums. Minētās traumas vīrietis guvis pēc konflikta ar nezināmiem vīriešiem. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/44113