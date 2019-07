Ogrē nakts laikā šaudas ar pneimatisko ieroci

Ogres Ausekļa prospekta iedzīvotāji piedzīvojuši biedējošu mirkli. Daudzdzīvokļu mājas pagalmā no trešā stāva loga tika raidīti vairāki šāvieni no pneimatiskā ieroča, kas mērķēti uz cilvēku bariņu. Viens no vīriešiem, kas sēdēja uz soliņa kompānijas lokā, tika ievainots, un mediķi viņam sniedza pirmo palīdzību.

Ausekļa prospekta 15. nama pagalmā naktī bija dzirdami šāvieni. Kāds vīrietis izlicis sava pneimatiskā šaujamieroča stobru pa trešā stāva logu un atklāja uguni uz mieru traucējošu kaimiņu. Mājas iedzīvotājs Kaspars raidījumam “Degpunktā” atklāja, ka upuris bijis viņa draugs.

"Viņš ar draugiem tepat sēdēja un mazliet atpūtās. Viņš ārzemēs strādāja, tagad viņam brīvs. Viņš pie mums ar sievu ciemojās. Nezinu, kas tur bija. Laikam kaut kas nepatika, sāka šaut un trāpīja mugurā. Viena lode tikai trāpījusi, neliela skramba, bet tomēr nepatīkami," stāsta Kaspars.

Ievainotais vīrietis draugu lokā pagalmā uz soliņa esot lietojis alkoholiskos dzērienus. Ņemot vērā, ka pasākums ieildzis līdz trijiem naktī, varbūt tieši tāpēc tika atklāta uguns. Kaspars, aizstāvot savu paziņu, apgalvo, ka nekāda bļaustīšanās neesot bijusi.

Šobrīd cietušais vīrietis atpūšas no pārdzīvotā Kaspara dzīvoklī. Nav zināms, vai viņš saistībā ar notikušo vērsīsies policijā. Pēc tā, kā likumsargi uzvedušies notikuma vietā, viņš vairs tiem neuzticoties.

"Vienreiz izsauca policiju, neņēma vērā – aizbrauca. Atnāca mājās, viņa māte izsauca ātro palīdzību, viņš nonāca lejā, uzsmēķēja, sagaidīja ātro palīdzību, kas vēlreiz izsauca policiju. Policija neko riktīgi nenoskaidroja, neinteresējās. Pateica tikai, lai nākamajā dienā iet uz policiju un raksta iesniegumu," stāsta Kaspars.

Mājas iedzīvotāji ir nedaudz sabijušies, jo, iespējams, šaušana varētu atkārtoties. Tikmēr Kaspars pieļauj iespēju, ka uzbrukuma mērķis bija tieši viņš, nevis draugs vai vēl kāds cits cilvēks. Mājā esot tādi ļaudis, kas vīrietim vēlot ļaunu.

