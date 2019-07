Aizvadītās nedēļas nogalē daudz traumu krītot no motocikla

Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā uzņemti 25 pacienti, dienas stacionārā 2 pacienti, novērošanā 17 pacienti un ambulatorā palīdzība sniegta 53 pacientiem, savukārt dzemdību nodaļā piedzimuši divi mazuļi.

Pēc mediķu palīdzības iedzīvotāji vērsušies gan ar sadzīves, gan darba traumām - bērns, kuram sastiepta rokas locītava, vīrietis, kuram uz plaukstas uzkritusi brusa, puisis, kurš krītot guvis lūzumu labās plaukstas pirkstam, vīrietis, kurš ar urbi ieurbis kājā, kā arī vīrietis, kurš ar fleksi iegriezis kājā, jaunietis, kurš krītot sasitis labo roku, savukārt kāds cits jaunietis makšķerējot sev kājā ierāvis makšķeres āķi.

Pēc mediķu palīdzības vērsusies arī kāda sieviete, kura piedzīvojusi lapseņu uzbrukumu. Lapsenes ir dzēlušas kaklā un galvā, kā rezultātā sākusies alerģiska reakcija.

Pēc mediķu palīdzības vērsušies iedzīvotāji arī ar vīrusu saslimšanām - bronhītu, plaušu karsoni, mandeļu iekaisumu, kuņģa – zarnu iekaisumu, akūtu gastrītu.

Aizvadītās nedēļas nogalē pēc kritiena no motocikla pēc mediķu palīdzības vērsās vairāki vīrieši - 6.jūlijā vīrietis krītot no motocikla nobrāzis kreiso roku, savukārt 7.jūlijā kāds vīrietis krītot no motocikla sasitis kreiso apakšdelmu, krūškurvi un kreiso kāju. Tai pašā dienā pēc kritiena no motocika pie mediķiem vērsās vīrietis, kurš sasitis krūškurvi.

7.jūlija naktī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādāja sievieti, kurai ar kāju esot iesperts pa seju, kā rezultātā sieviete guvusi galvas sasitumu un radusies hematoma labajā vaigā. Sievietei konstatēts 2,28 promiļu stiprs alkohola reibums.

Aizvadītajā nedēļā bija daudz nelaimes gadījumu saistībā ar motocikliem, ko varētu izskaidrot ar pārāk ātru braukšanu uz slapja asfalta, tādēļ Ogres rajona slimnīcas valdes loceklis Dainis Širovs aicina izvērtēt situāciju, izvēloties transportlīdzekli un braukšanas stilu atbilstoši laika apstākļiem.

