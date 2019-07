Pēc 50 gadu vecuma urologs būtu jāapmeklē kā vīriešiem, tā sievietēm

SIA "Ogres rajona slimnīca" Ambulatorajā nodaļā jau vairāk nekā trīs gadus konsultē Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas klīnikas urologs Jānis Auziņš.

Ja pacientiem nepieciešama ne tikai ambulatora ārstēšana, bet arī stacionāra palīdzība, plānveida kārtā tā pieejama gan Ogres rajona slimnīcā, gan Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, jo J.Auziņš ir operējošais urologs. Tādējādi tiek aiztaupīts laiks, un pacientiem, kuriem nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, nav jāmeklē cits speciālists.

SIA "Ogres rajona slimnīca" urologa kabinets aprīkots ar mūsdienīgu aparatūru ultrasonogrāfi jas izmeklējumu veikšanai, ja tādi nepieciešami. Reizi mēnesī ir iespēja veikt arī urīnpūšļa endoskopisko izmeklēšanu.

Urologa konsultācija ir aktuāla arī sievietēm "Tas, ka urologs ir tikai vīriešu dakteris, ir mīts. Protams, lielākā daļa manu pacientu ir vīrieši, bet ir situācijas, kad arī sievietēm jāvēršas pie urologa. Uroloģija dalās onkoloģiskajā un ne onkoloģiskajā uroloģijā. Sievietes urologu visbiežāk apmeklē ar urinēšanas problēmām, urīna nesaturēšanu pie slodzes, kas visbiežāk izpaužas vecumā pēc 50 gadiem. Jaunākām sievietēm aktuālākas ir urīnceļu infekcijas. Mūsdienās slimības, kas saistītas ar nesaturēšanu, iekaisumiem urīnceļos, kļūst aizvien aktuālākas. Tam iemesls ir dzīvesveids, stress un antibakteriālās terapijas lietošana. Sniedzu konsultācijas, rekomendācijas, ja nepieciešams, norīkoju papildus izmeklējumus. Diemžēl arī sievietes nav pasargātas no onkoloģiskajām saslimšanām. Biežākie urīnceļu audzēji ir urīnpūšļa vēzis, kam būtu jāpievērš uzmanība, jo tas diemžēl nereti tiek atklāts novēloti, jo tiek interpretēts kā ikdienišķs cistīts. Ja sievietei parādās asiņošana no urīnceļiem, to nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez ievērības," saka J.Auziņš.

Sataustītais veidojums pats no sevis neizzudīs Tradicionāli urologa pamata pacientu loks ir vīrieši visās vecuma grupās – sākot no jauniešiem, beidzot ar sirmgalvjiem. Katrai no šīm grupām ir savas problēmas.

Urologs stāsta, ka jaunākajiem vīriešiem visbiežāk aktuālas ir problēmas, kas saistītas ar bērniņa ieņemšanu. Arī šajā jomā urologs var sniegt pirmos padomus, ievirzi, ko būtu nepieciešams darīt. Uz konsultāciju šādos gadījumos vislabāk nākt kopā ar dzīvesbiedri. Joprojām aktuālas ir arī dažādas seksuāli transmisīvās saslimšanas. Šajā vecuma grupā onkoloģiskās saslimšanas ir retāk, taču arī tādas tiek konstatētas – visbiežāk tie ir sēklinieka audzēji. Gadījumos, kad sēkliniekā tiek sataustīts kāds ciets veidojums, ārsts iesaka negaidīt, ka tas izzudīs pats no sevis, bet nekavējoties pieteikties uz konsultāciju pie urologa, jo šī slimība ātri progresē, tāpēc katra diena var ļoti dārgi maksāt.

Pēc 40 gadiem aktuāla sāk kļūt erektīlā disfunkcija. Otra vecuma grupa ir vīrieši starp 40 – 50 gadiem, kuriem sākas erektīlā disfunkcija, kam var būt dažādi iemesli – stress darbā, ēšanas paradumi, aptaukošanās, kā arī smēķēšana, kas ir ļoti nopietna problēma un viens no iemesliem, kāpēc vīriešu veselība nav no tām labākajām.

"Pēc 40 gadu vecuma var pievienoties arī dažādas urinācijas problēmas, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Tā ir urīna aizture, apgrūtināta urinācija. Erektīlā disfunkcija ir arī viena no pazīmēm, kas liecina, ka drīzumā varētu parādīties kādas sirds problēmas – stenokardija, aizdusa un nepieciešama arī kardiologa konsultācija. Pēc 40 gadu vecuma pacientus sāk skrīnēt arī uz prostatas audzēju. Īpaši piesardzīgiem jābūt tiem, kuru pirmās pakāpes radiniekiem – tēvam vai brālim – ir bijis prostatas vēzis. Lielāks risks iegūt urīnpūšļa vēzi ir arī smēķētājiem. Viņiem būtu vienu vai divas reizes gadā jānodod urīna analīze. Ja tajā parādās kādas izmaiņas, asinis, jābūt īpaši uzmanīgiem un jādomā par iespējamu onkoloģisku saslimšanu,"skaidro J.Auziņš.

Pēc 50 gadiem reizi gadā jānodod PSA analīze Urologa pamatkontingents ir vīrieši vecumā no 50 līdz 70 gadiem. Ārsts norāda, ka šajā vecuma grupā visi pacienti jāsāk pārbaudīt uz prostatas vēzi. Viņiem vienreiz gadā būtu jānodod PSA analīze (prostatas specifi skais antigēns), kā arī urīna analīze. Šajā vecuma grupā lielākoties ir dažādas urinēšanas problēmas, kurām mēdz pievienoties arī erektīlā disfunkcija.

Ja pacientam ir aizdomas par prostatas vai urīnpūšļa audzēju vai atteces traucējumiem un nepieciešamas kādas sarežģītākas manipulācijas, ķirurģiskā iejaukšanās, viņš nonāk Uroloģijas klīnikā Gaiļezerā. Lai šis ceļš no diagnostikas līdz ārstēšanai būtu iespējami īsāks, pēc urologa konsultācijas Ogres slimnīcā, kur tiek noteikta diagnoze, pacientam vairs nav jādodas pie kāda cita speciālista, jo dakteris Jānis Auziņš gan Uroloģijas klīnikā, gan arī Latvijas Onkoloģijas centrā pats var veikt nepieciešamo operāciju. Ja vajadzīga kāda īpaši specifi skāka operācija, tad viņš iesaka kolēģi, kas to var veikt.

Turklāt pats būtiskākais: lai gan urologa konsultācija Ogres slimnīcas Ambulatorajā nodaļā ir maksas pakalpojums un izmaksā 25 eiro, tālākā ārstēšanās, ja ir nepieciešamas ķirurģiskas manipulācijas, piemēram, tiek konstatēts audzējs, ar ģimenes ārsta nosūtījumu pieejama par valsts kvotām, sedzot tikai pacienta iemaksu.

Nevajag nodarboties ar pašārstēšanos. Nākamā urologa pacientu grupa – vīrieši pēc 70 gadiem, kam ir sūdzības par palielinātu prostatu un apgrūtinātu urināciju. Diemžēl tie ir arī prostatas un urīnpūšļa audzēji. J.Auziņš norāda: ir labi, ja gados vecākajiem pacientiem uz pieņemšanu līdzi atnāk kāds no tuviniekiem – sieva, bērni, mazbērni, kas palīdz piefi ksēt informāciju par tālāko ārstēšanos. Ieguvums ir ne tikai tas, ko ārsts uzraksta savā slēdzienā, bet arī saruna par to, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Piemēram, ieteikums nedzert trīs stundas pirms gulētiešanas vai naktīs.

"Ļoti nepareizi dara un nodara sev pāri tie pacienti, kas, nepakonsultējoties ar urologu, sāk lietot dažādus bezrecepšu medikamentus, kas ir plaši pieejami. Pirmkārt, cilvēks mānīgi uzskata, ka ir izārstējies, un laikus nevēršas pie ārsta, tādā veidā ielaižot slimību. Otrkārt, nelietderīgi iztērē daudz naudas, jo šie medikamenti ir dārgi, salīdzinot ar tiem, ko var izrakstīt ārsts. Jautājums arī: vai pacientam konkrētajā gadījumā tos vispār vajag? Ja ir palielināta prostata, sākotnēji tiek izmantota medikamentozā terapija un tiek veikta novērošana. Ja situācija neuzlabojas, var nākties ieplānot ķirurģisku ārstēšanu. Ar ultrasonogrāfu iespējams apskatīt sēkliniekus. Sonoskops ārstam ir labs palīgs. Nākot uz vizīti, līdzi jāņem urīna analīze. Pacientiem pēc 50 gadu vecuma nepieciešama arī PSA analīze. Abas šīs analīzes var veikt Ogres slimnīcas laboratorijā vai jebkur citur. Pacientiem pēc 80 gadu vecuma PSA analīze nav nepieciešama," stāsta J.Auziņš, piebilstot, ka gan vīriešiem, gan sievietēm visās vecuma grupās problēma ir arī nierakmeņi.

Svarīgi ievērot mērenību un laikus apmeklēt ārstu "Sonogrāfi jā tos īsti nevar noteikt. Visbiežāk nierakmeņus atklāj ompjūtertomogrāfi jā, kaspacientam veikta sakarā ar sāpēm mugurā. Tie rodas gados aizvien jaunākiem cilvēkiem. Nierakmeņus pamatā izoperē, tāpēc ikvienam vairāk jādomā par saviem ēšanas paradumiem, lai uzturā nebūtu pārāk daudz olbaltumvielu un sāls. Profi laktiski jālieto daudz šķidruma, lai izčurātā urīna daudzums dienā būtu divi līdz divi ar pusi litru. Mēs maz dzeram ūdeni, daudz ēdam gaļu, daudz lietojam sāli un maz kustamies – tie ir pamata iemesli, kāpēc rodas nierakmeņi. Ja ievērosim mērenību it visā un laikus veiksim savas veselības pārbaudes, tad arī mazāk slimosim," saka Jānis Auziņš, kurš pacientus Ogres slimnīcas Ambulatorajā nodaļā gaida reizi nedēļā, ceturtdienās.

Ārsts atzīst, ka šeit ir ļoti labi aprīkots urologa kabinets, kurā nodrošināts viss nepieciešamais, lai pacientus pieņemtu ambulatori un varētu sniegt rekomendācijas par tālāko ārstēšanos.

Pieteikties pie urologa var, zvanot uz ambulatorās nodaļas reģistratūru uz tālruni: 22307203, izmantojot e – pierakstu: poliklinika@inbox.lv, vai piesakot vizīti Ogres slimnīcas mājaslapā www.ogresslimnica.lv sadaļā "Pieteikties vizītei".

