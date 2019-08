Interno slimību nodaļa – Ogres slimnīcas kaujas vienība

Ogres slimnīcas Interno slimību nodaļā ārstējas gan terapeitiskie, gan neiroloģiskie pacienti, kuriem tiek sniegta neatliekamā palīdzība un veikti diagnostiskie izmeklējumi akūtu neiroloģisku un terapeitisku saslimšanu gadījumos. Pacientiem pieejamas visas diagnostikas metodes un pieredzējuši ārsti – speciālisti.

Nodaļas vadītāja, neiroloģe dr.Sandra Spriņģe stāsta, ka nodaļā ik dienas ir aptuveni 20 neiroloģijas pacientu un tikpat terapeitisko ar visdažādākajām saslimšanām – neiroinfekcijām – encefalītu, meningītu, iekaisīgo polineiropātiju, gan hronisku, gan akūtu. Ļoti daudzi vēršas arī ar muguras un locītavu problēmām, diska trūci, stiprām sāpēm, kas izstaro uz kājām, rokām, tirpšanu, reibšanu. Ārstējas arī pacienti ar komplicētām saslimšanām, piemēram, insultu. Nodaļai ir iedalītas akūtās rehabilitācijas kvotas, tāpēc nepieciešamības gadījumā jau paša ārstēšanas procesa sākumā var piesaistīt arī rehabilitologu un fizioterapiju uzsākt jau slimnīcas palātā, kas ir svarīgi tieši išēmiskā insulta gadījumā.

Nodaļā uzņem Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nogādātos pacientus, slimniekus ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja ambulatorā ārstēšana nav bijusi efektīva, kā arī cilvēks pats var vērsties slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, kur dežūrārsts izvērtēs, kāda veida palīdzība viņam nepieciešama.

Ogres slimnīcas Interno slimību nodaļa ir kā kaujas nodaļa, kur notiek ļoti intensīva ārstēšana. Pacients te uzturas vidēji piecas diennaktis, līdz var tikt izrakstīts un nodots tālākai ģimenes ārsta aprūpei. Pieprasījums pēc vietām šajā nodaļā ir ļoti liels, ved pacientus ne tikai no Ogres un tuvākās apkārtnes, bet arī no Kokneses, Jaunjelgavas, Mālpils un Birzgales. Protams, ja pēc insulta radušās tādas komplikācijas kā, piemēram, plaušu karsonis vai urīnceļu infekcijas, pacientam tiek nodrošināta visa nepieciešamā ārstēšana nodaļā, līdz viņš izveseļojas, kas, protams, uzliek lielu slodzi vidējam medicīnas personālam.

Internās nodaļas virsmāsa, ogrēniete Anda Vītoliņa, kura Ogres slimnīcā strādā jau 44 gadus, atzīst, ka apstākļos, kad Latvijā trūkst medicīnas darbinieku, Interno slimību nodaļā ir pietiekams māsu un māsu palīgu skaits, kas ir ļoti svarīgi, aprūpējot smagi slimus pacientus. "Pie mums strādāt brauc māsiņas no visas Latvijas – viena no Jēkabpils, trīs no Rīgas, arī no tuvākās apkārtnes, jo slimnīcas vadība nodrošina gan labus darba apstākļus, gan konkurētspējīgu atalgojumu," saka A.Vītoliņa.

Komfortabli apstākļi nodrošināti arī pacientiem – telpas ir izremontētas, katrā palātā savs sanitārais mezgls. Nodaļā pacientus aprūpē triju ārstu komanda – dr. Sandra Spriņģe, kura neiroloģijā strādā jau gandrīz 30 gadus, un divi terapeiti – dr. Aigars Ķimenis un dr. Maija Brīvere.

"Pacienti, kas nonāk Interno slimību nodaļā, visbiežāk ir ļoti smagā stāvoklī. Mums kā ārstiem vislielākais gandarījums ir tad, ja gulošs cilvēks ārstēšanas procesa rezultātā var piecelties un pats aiziet mājās. Gandarījuma sajūta ir vārdos neizsakāma," saka dr. S.Spriņģe.

