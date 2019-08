Vairākiem dalībniekiem velo sacensības beigušās ar slimnīcas apmeklējumu

Svētdien, 4.augustā, Ogres slimnīcā nonākuši vairāki velo sacensību dalībnieki, kuriem konstatētas dažādas traumas un kaulu lūzumi, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Kādam velo sacensību dalībniekam pēc kritiena no velosipēda konstatētas divas brūces labajā rokā, savukārt citam - divu ribu lūzums kreisajā pusē. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki no velo sacensībām slimnīcā nogādāja vīrieti, kurš, krītot no velosipēda, sasitis galvu. Slimnīcā nonācis arī ārvalstnieks, kurš, velo sacensībās krītot no kalnu velosipēda, guvis kreisā atslēgas kaula fragmentāru lūzumu.

Aizvadītās nedēļas nogalē Ogres slimnīcas diennakts stacionārā kopumā uzņemti 35 un dienas stacionārā 10 pacienti. Slimnīcā novēroti 7, bet ambulatori palīdzība sniegta 79 pacientiem gan ar vīrusa saslimšanām, gan dažādām traumām. Pieņemtas 3 dzemdības.

Ambulatori pacientiem konstatēta alerģija pēc saskarsmes ar ķīmiskām vielām, kuņģa zarnu trakta darbības traucējumi, plaušu karsonis, akūta respiratora vīrusa saslimšana, mutes dobuma iekaisums, alerģiska reakcija pēc kukaiņa koduma un citas kaites.

2.augustā pēc mediķu palīdzības vērsās vīrietis, kurš ar cirvi iecirtis sev kreisās kājas pirkstā, Palīdzība sniegta jaunietim, kurš ar velosipēdu iebraucis grāvī. Viņam konstatēts kreisās rokas un deguna lūzums, kā arī galvas smadzeņu satricinājums. Meitenei, kura ar kāju atsitusies pret betona malu, konstatēts sasitums, savukārt sieviete, strādājot ar metālisku objektu, kreisajā plaukstā ierāvusi šķembu. Pēc mediķu palīdzības vērsusies arī kāda sieviete, kurai uzbrukušas divas personas, nodarot miesas bojājumus – sejas, kakla un pakauša kaula sasitumus. Slimnīcā nonāca meitene, kura metāla durvīs iespiedusi kreiso plaukstu, gūstot divu pirkstu lūzumus.

3.augustā pēc mediķu palīdzības vērsās vīrietis, kuram uz labās rokas pirksta uzkritusi flīze un gūts lūzums. Vēl kāds vīrietis pēc grūdiena kritis atmuguriski un guvis sistu brūci pakausī. Pēc mediķu palīdzības vērsusies sieviete, kura kāpusi no batuta un sastiepusi kreisās pēdas locītavu. Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādājis vīrieti, kuram paziņa ar automašīnu uzbraucis uz pēdas - konstatēts saspiedums, vīrietim konstatēts 2,84 promiļu stiprs alkohola reibums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki slimnīcā nogādājuši vēl kādu vīrieti kurš, būdams 3,05 promiļu alkohola reibumā, braucot ar velosipēdu kritis un salauzis atslēgas kaulu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādājis jaunieti, kura, dzerot limonādi, norijusi metāla korķi. Savukārt kādai meitenei bijusi nepieciešama mediķu palīdzība pēc suņa koduma.

4. augustā sievietei bija nepieciešama mediķu palīdzība, jo, braucot ar velosipēdu pāri gājēju pārejai, viņa tika notriekta ar automašīnu. Pacientei konstatēts iegurņa un kreisā apakšdelma sasitums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādājis vīrieti 2,49 promiles stiprā alkohola reibumā. Vīrietis vairākas dienas lietojis alkoholu un sakāvies ar draugu, kurš cietušajam pārsitis pieri. Pēc palīdzības nācās vērsties vīrietim, kurš, ēdod šašliku, aizrijies. Pēc mediķu palīdzības vērsies arī vīrietis, kurš, braucot ar motociklu, kritis. Vīrietim konstatēta brūce kreisajā apakšstilbā.

Aizvadītajā nedēļas nogalē pēc mediķu palīdzības nācās vērsties arī vairākiem vīriešiem, kuri, spēlējot futbolu. guvuši dažādus pēdu sasitumus un pēdu kaulu lūzumus.

