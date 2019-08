Ceļu satiksmes negadījumā cieš bērns

5.augustā V. Lēdmanes pagastā, autoceļa Tīnūži – Koknese 21.kilometrā, vadīja automašīnu "DAF" sakabē ar puspiekabi un dehermetizējās vilcēja priekšējā kreisā riepa kā rezultātā atdalījās plastmasa lauskas, kuras trāpīja pretimbraucošajai automašīnai "TOYOTA".

Kravas automašīna nobrauca no brauktuves un negadījumā cieta tās vadītājs, kurš ar dažādām traumām nogādāt Gaiļezera slimnīcā

Rīgā. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.

Dienu vēlāk, 6.augustā, R. Ogrē, Rīgas ielā, vadīja automašīnu "AUDI A4" un izraisīja sadursmi ar priekšā braucošo automašīnu "VOLVO V60", kas pirms krustojuma samazināja ātrumu. Negadījumā cieta mazgadīgs zēns, kurš ar galvas sasitumu nogādāts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā. Šajā pašā dienā pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu automašīnu Lielvārdē, Miera ielā, uzbrauca gājējam un, nepaziņojot par notiekošo policijai, aizbrauca no negadījuma vietas. Cietušais no mediķu palīdzības atteicās.

Savukārt 7.augustā no Lauberes pagasta, autoceļa Krodzinieki – Laubere 3,5.kilometra, Ogres slimnīcā nogādāts 1972.gadā dzimušais K., kurš miesas bojājumus ieguvis, nokrītot no motocikla, lai izvairītos no sadursmes ar suni.

Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.

