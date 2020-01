Autovadītāji neievēro noteikumus stāvvietās ar laika ierobežojumu

Daudzviet pilsētā ir stāvvietas, kurās noteikts laika ierobežojums. Pašvaldības policija vērš uzmanību, ka autovadītāji neievēro Ceļu satiksmes noteikumos noteiktās prasības, automašīnās pie stikla nenorādot informāciju, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.

Stāvvietas ar laika ierobežojumu ir pie vairākām iestādēm Ogres pilsētā - pie Ogres novada pašvaldības, pie Baltās cielavas skulptūras Brīvības ielā, pie Ogres novada Kultūras centra, kur pagājušā gada nogalē par stundu tika pagarināts laika ierobežojums (tagad tas ir 3 stundas), atsevišķa josla Ogres stacijas laukumā, pie Policijas akadēmijas, kā arī dažiem pilsētas bērnudārziem. Šajās autostāvvietās laika ierobežojumus noteikusi Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija, kas ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību.

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis norāda, ka diemžēl daudzi iedzīvotāji joprojām neievēro noteikumus, kādi ir stāvvietās ar laika ierobežojumu un atgādina, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 285.18. punktu vadītājam, kurš novietojis automobili ar stāvēšanas ierobežojumu apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantam sods par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā ar laika ierobežojumu ir 30 eiro.

U.Ulmanis informē, ka 13. janvārī, veicot kontroli autostāvvietā pie Ogres novada Kultūras centra (no Upes prospekta puses), nevienā no tur novietotajām automašīnām nebija laikrādis, līdz ar to sastādīti 10 soda paziņojumi par stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības policija atkārtoti aicina autovadītājus ievērot noteiktos stāvēšanas laika ierobežojumus un ar tiem saistītos noteikumus stāvvietās, jo citādi autovadītāji ar savu rīcību pārkāpj citu satiksmes dalībnieku tiesības. Tas attiecas arī uz automašīnu novietošanu neatļautā vietā vai novietošanu neatbilstoši prasībām, tādējādi apgrūtinot citu automašīnu kustību.

Pēc Ogres novada Kultūras centra stāvvietas izmantošanas noteikumu izmaiņām, kad tajā iedzīvotājiem vairs nav iespējas novietot automašīnu uz visu dienu, pašvaldībā ir saņemti vairāku iedzīvotāju jautājumi, kur pilsētas centrā automašīnu var atstāt uz visu dienu, lai, piemēram, tālāk dotos ar sabiedrisko transportu. U.Ulmanis norāda, ka šobrīd automašīnas uz visu dienu var atstāt Ogres stacijas laukumā un blakus bezmaksas norobežotajā laukumā, par maksu var atstāt maksas stāvvietā blakus Ogres novada Kultūras centram (Upes prospektā). Jāpiebilst, ka šogad pašvaldība plāno veikt Skolas ielas pārbūvi, šī projekta ietvaros iekļauta gan Skolas ielas brauktuves un ietvju, gan stāvlaukumu pārbūve.

