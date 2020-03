Aizdomu gadījumā par inficēšanos ar koronovīrusu, dodoties uz slimnīcu, var pakļaut riskam pārējos

Personas, kuras pēdējā laikā atgriezušās Latvijā no ārzemēm (neatkarīgi vai tās ir vai nav koronavīrusa "Covid-19" infekcijas skartās valstis vai teritorijas), sajūtot gripas saslimšanai raksturīgus simptomus, nedrīkst doties uz slimnīcas Uzņemšanas nodaļu, norāda Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Šiem cilvēkiem jāveic pašizolēšanās, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113, vai ģimenes ārstam, lai pārbaudītu veselību. Ja potenciālie "Covid-19" pacienti pārkāpj noteikumus un patvarīgi dodas uz ārstniecības iestādes Uzņemšanas nodaļu, tādējādi pakļaujot inficēšanās riskam citus pacientus un medicīnisko personālu, mediķiem ir tiesības ziņot policijai.

Slimnīcas vadītājs atklāj, ka ne visi cilvēki ir apzinīgi, un arī Ogres slimnīcā novēroti vairāki bezatbildības gadījumi. Uzņemšanas nodaļā vērsušies vecāki, kuri atrodas pašizolācijā, bet atveduši uz slimnīcu ar līdzīgiem simptomiem slimus bērnus.

Lai samazinātu inficēšanās risku, pirms šie pacienti tiek apskatīti, viņiem ar parakstu jāapliecina, ka pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši kādu no "Covid-19" vīrusa skartajām valstīm. Vairāki pacienti nosūtīti uz pārbaudēm par iespējamo inficēšanos ar "Covid-19" vīrusu. Papildus pārbaudes tiek veiktas arī tiem pacietiem, kuriem konstatētas plaušu patoloģijas, piemēram, plaušu karsonis.

"Valdības ieviestie stingrie noteikumi nepieciešami tāpēc, lai galvenokārt pasargātu no inficēšanās medicīnas darbiniekus, kuru palīdzība būs nepieciešama gan vīrusa skarto, gan citu pacientu ārstēšanā. Medicīniskā personāla deficīts šajā situācijā varētu radīt vislielākās problēmas. Jau no aizvadītās piektdienas Ogres slimnīcā nogādāti arī vairāki pacienti no Pierīgas reģiona ar nolūku rezervēt vietas Rīgas klīnikās vīrusa uzliesmojuma gadījumā. Šie pacienti atbilst to slimību grupai, kuras mēs ārstējam," skaidro D.Širovs. "Šobrīd neviens no Ogres slimnīcas medicīniskā personāla ar vīrusu nav inficējies. Mediķi strādā, un nodrošinām visu, kas nepieciešams."

D.Širovs piebilst, ka pašreiz ir samazinājies ambulatoro apmeklējumu skaits, tāpēc ārstiem ieteikts izmantot apmaksātu atvaļinājumu.

Lai atvieglotu pacientu norēķinus par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem, Ogres slimnīca turpina pieņemt skaidru naudu. Tiesa gan, kasieri ievēros piesardzības pasākumus - strādā cimdos.

Savukārt, lai ierobežotu apmeklētāju skaitu, no 13.marta Ogres slimnīcas nodaļās noteikta karantīna. Tajā pašā laikā arī pacienti, kuri ārstējas stacionārā, neievēro iekšējās kārtības noteikumus un regulāri atstāj slimnīcas telpas, lai dotos ārā uzsmēķēt. Šie pacienti par neapzinīgu rīcību tiek izrakstīti no slimnīcas un turpina ārstēties pie ģimenes ārsta.

"Kā liecina citu valstu pieredze, vīruss ar laiku novājinās, vairs nav tik lipīgs, bīstams un ar letālu iznākumu, taču jābūt maksimāli piesardzīgiem, jo situācija ir nopietna. Jo mēs vairāk uzmanīsimies, jo vairāk pasargāsim no inficēšanās sevi, savus ģimenes locekļus un pārējo sabiedrību," norāda D.Širovs, atzīstot, ka vairāk nekā 20 gadu ilgajā darbā veselības aprūpes sistēmā ar šādu situāciju saskaras pirmo reizi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/46392