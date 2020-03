Dainis Širovs: "Varētu teikt, ka šobrīd esam frontes līnijā"

SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs norāda, ka, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un slimnīcas rīcībā esošos resursus, Ogres slimnīcas mediķiem ir grūts laiks. "Varētu teikt, ka šobrīd esam frontes līnijā," situāciju īsumā raksturo D.Širovs. Slimnīcas spēki galvenokārt tiek mobilizēti darbam uzņemšanas nodaļā un stacionārā, Ambulatorajā nodaļā ievērojami sarukusi pakalpojumu pieejamība.

Ogres novada domes 19.marta sēdē D.Širovs informēja klātesošos par šobrīd izveidojušos situāciju.

Slimnīcas personālam nākas pārdzīvot dramatiskus brīžus

"Esam apturējuši plānveida pacientu pieņemšanu. Uz Ogres slimnīcu no Rīgas tiek vesti pacienti ļoti smagā stāvoklī. Trešdien ap pusdienlaiku pie slimnīcas atradās četras Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes no Rīgas un divas vēl gaidīja iebraukšanu. Pirmdien ap pusdienlaiku atveda 49 gadus vecu sievieti ļoti smagā stāvoklī, kurai vajadzēja veikt plaušu ventilāciju. Informējām, ka Ogres slimnīcā visi plaušu ventilatori ir aizņemti. Veicām sievietei nepieciešamās analīzes, kuras bija ļoti sliktas, paši veicām arī "Corona – 19" vīrusa testu, kurš izrādījās pozitīvs. Pacienti steidzami izolējām, informējām attiecīgos dienestus un pieprasījām sievietes pārvešanu, kas tika izdarīts pievakarē. Mums ieteica darbu turpināt. Pieņēmu lēmumu pārtraukt jebkādu pacientu uzņemšanu un visus mediķus, kas bija nonākuši kontaktā ar šo sievieti, izolējām. Gaidījām mokošas stundas, otrdienas rītā nevērām vaļā poliklīniku, līdz saņēmām informāciju no Rīgas, ka sievietei, kas diemžēl Rīgā mira, veiktas atkārtotas "Coron – 19" vīrusa analīzes, kas bijušas negatīvas, "dramatiskos šīs nedēļas notikumus atceras D.Širovs.

Ogres mediķi sašutuši par veselības ministres klaji cinisko attieksmi

SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs norāda, ka, lai atbrīvotu vietas Rīgas slimnīcās gadījumam, ja pieaugs saslimstība ar "Corona – 19" vīrusu, uz Ogres slimnīcu tiek nogādāti arī citi pacienti, kuri ir ne mazāk smagā stāvoklī un kādus parasti reģionālā slimnīca neuzņem. Viņiem nepieciešama ārstēšanās Infektoloģijas nodaļā, kura Ogrē jau sen likvidēta. Tā, piemēram, Ogres slimnīcas reanimācijas nodaļā tika nogādāts kāds narkomāns, kurš "lomku" brīdī saplosīja 800 eiro vērtu gultas pretizgulējumu matraci. Slimnīcā tika nogādāts vēl kāds narkomāns ar HIV, kurš no slimnīcas aizbēga. Reanimācijas nodaļā ievietoti arī divi pacienti ar smagām gripas vīrusa komplikācijām. "Strādāt ir ļoti smagi, lai saglabātu personālu un apturētu infekcijas izplatīšanos, esam nočipojuši visas nodaļas, darām visu, lai pacientu plūsma nekrustotos. Rehabilitācijas nodaļā var nokļūt tikai ar liftu, neļaujam cilvēkiem pārvietoties bez vajadzības no viena stāva uz otru. Katru dienu slimnīcā uz apspriedi sanāk krīzes komisija, lai lemtu par tālāko darbu. Trešdien, 18.martā, Veselība ministrijā notika lokālo slimnīcu vadītāju sanāksme. Kad jautāju veselības ministrei Ilzei Viņķelei, vai nav iespējams uz laiku darbam Ogres slimnīcā norīkot 13 rezidentus, kuri šobrīd mācās Rīgā un par kuru apmācību maksā Ogres slimnīca, lai nodrošinātos gadījumam, ja kādi no mūsu ārstiem saslimst un vispār vairs nav kam strādāt, saņēmu atbildi – kam tā Ogre vispār vajadzīga…. Uzskatu, ka tā ir augstāka cinisma pakāpe pret tiem 99 cilvēkiem, kas šobrīd saņem ārstēšanos Ogres slimnīcas stacionārā; tiem pieciem pacientiem, kas smagā stāvoklī atrodas reanimācijas nodaļā; to 71, kas naktī no trešdienas uz ceturtdienu saņēma palīdzību slimnīcas uzņemšanā. Uzskatu, ka tā ir klaja veselības ministres izrādīta necieņa gan pret mūsu darbiniekiem, gan cilvēkiem, kuri dzīvo Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē. Ārsti un māsas ir aizvainoti par šādu viņu darba novērtējumu. Medicīnā esmu jau 30 gadus un ar šādu attieksmi vēl nebiju saskāries," ar rūgtumu saka D.Širovs.

Pirms vizītes Ambulatorajā nodaļā jāsazinās ar reģistratūru

Jautāts, vai Ambulatorajā nodaļā notiek pacientu pieņemšana, D.Širovs skaidro, ka šobrīd pārtrauktas plānveida operācijas, kā arī vairāki speciālisti vairs nepieņem ambulatori. "Lai saglabātu iespēju sniegt palīdzību cilvēkiem, kas ar smagām saslimšanām nonākuši stacionārā, tie ārsti speciālisti, kuri strādā stacionārā, ir pārtraukuši pacientu ambulatorās pieņemšanas poliklīnikā jeb slimnīcas Ambulatorajā nodaļā. Ja, piemēram, ķirurgs vai ārsts – traumatologs saslimst, slimnīcā var rasties grūtības saņemt ķirurģisko palīdzību, jo ārstu – speciālistu mums ir tik, cik ir. Slimnīcas valde katru dienu izvērtē pieejamos medicīniskos resursus un attiecīgi veic izmaiņas esošajā darba grafikā, kas attiecas uz plānveida palīdzības sniegšanu," skaidro D.Širovs.

Reģistratūras darbinieki attiecīgi e – pastā vai ar īsziņu palīdzību informē pacientus, kuri iepriekš pierakstījušies uz izmeklējumiem. Ja šāda īsziņa ar apmeklējuma atteikumu nav saņemta, pacientam pirms došanās uz izmeklējumu būtu vēlams sazināties ar reģistratūru un noskaidrot, vai izmeklējums notiks."Ja kāds no ārstiem pēkšņi saslimst, izmeklējums var tikt atcelts pat pusstundu pirms pieņemšanas," skaidro D.Širovs.

SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs norāda, ka Rehabilitācijas nodaļas darbinieki ir apņēmības pilni darbu turpināt, bet šobrīd ir grūti prognozēt, kā būs turpmāk, jo situācija mainās ne vien pa dienām, bet pat pa stundām.

D.Širovs piebilst, ka slimnīcas vadība un personāls dara visu, lai nodrošinātu darbu, lai gan tas kļūst aizvien grūtāk – pamazām sāk izbeigties gan dezinfekcijas līdzekļi, gan izsīkst antibiotiku krājumi. Zāļu lieltirgotavu noliktavās tie faktiski nav pieejami, un ievērojami augušas arī cenas – gan dezinfekcijas līdzekļiem, gan vienkāršajām sejas maskām. Ja agrāk dezinfekcijas līdzekļus varēja iegādāties par četriem eiro litrā, tad šobrīd litrs maksā 20 – 30 eiro…

Pateicas mediķiem par viņu grūto, bet tik vajadzīgo darbu

"Savā, Ogres novada pašvaldības domes un novada iedzīvotāju vārdā pateicos Ogres rajona slimnīcas ārstiem, medmāsām, ikvienam slimnīcas darbiniekam par pašaizliedzīgo darbu ikdienā un īpaši šajā sarežģītajā krīzes situācijā, sniedzot palīdzību Ogres un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, ikvienam slimnīcas pacientam. Paldies SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājam Dainim Širovam par prasmīgu un operatīvu slimnīcas darba organizēšanu ārkārtējās situācijas apstākļos.

"Paldies Ogres novada ģimenes ārstiem un viņu palīgiem, ārstējot savas ārsta prakses pacientus. Vēlu ikvienam medicīnas darbiniekam stipru veselību un izturību!" 19.marta sēdes informatīvajā daļā sacīja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Dzintra Dzene, OVV

