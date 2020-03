I.Viņķele Ogres rajona slimnīcai atriebjas ar padomju laika metodēm

Ogres rajona slimnīcā šodien notika Veselības inspekcijas pārbaude, kura ne tikai papildus apgrūtināja mediķu darbu, bet arī izdarīja emocionālu spiedienu gan uz mediķiem, gan uz pacientiem.

Veselības inspekcijas pārstāvji slimnīcā gan ilgi neuzkavējās, vien interesējās par iepriekšējas dienās mirušās pacientes personas lietu, kā arī pārbaudīja karantīnas nodrošināšanu nodaļās.

"Pacientes stāvoklis bija ļoti smags un mums bija zināms, ka sieviete pirmajā marta nedēļas nogalē bijusi privātā pasākumā kopā ar cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārzemēm. Tādēļ tika nolemts veikt viņai eksprestestu Covid-19 diagnosticēšanai. Un tas bija pozitīvs," atklāja D.Širovs. Pēc eksprestesta rezultātu noskaidrošanas ārstnieciskā persona informējusi atbildīgo dienestu par šo gadījumu un gaidījusi norādes turpmākajai rīcībai, kā arī, lai izvairītos no inficēšanās, ārstniecības iestādē uzreiz izolētas visas nodaļas.

"Tikai plkst.23 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Ogres brigāde, kas ir atbilstoši nodrošināta ar personīgās aizsardzības līdzekļiem, pacienti pārvedusi uz Infektoloģijas centru, Tur viņai noteikts, ka Covid-19 tests ir negatīvs, taču sievieti glābt vairs nebijis iespējams, un viņa mirusi," sacīja D.Širovs.

Trešdien, 18.martā, Veselība ministrijā notika lokālo slimnīcu vadītāju sanāksme. Kā vēstīja laikraksts "Ogres Vēstis Visiem": D.Širovs jautājis veselības ministrei Ilzei Viņķelei, vai nav iespējams uz laiku darbam Ogres slimnīcā norīkot 13 rezidentus, kuri šobrīd mācās Rīgā un par kuru apmācību maksā Ogres slimnīca, lai nodrošinātos gadījumam, ja kādi no mūsu ārstiem saslimst un vispār vairs nav kam strādāt, saņēmis atbildi – kam tā Ogre vispār vajadzīga…. "Uzskatu, ka tā ir augstāka cinisma pakāpe pret tiem 99 cilvēkiem, kas šobrīd saņem ārstēšanos Ogres slimnīcas stacionārā; tiem pieciem pacientiem, kas smagā stāvoklī atrodas reanimācijas nodaļā; to 71, kas naktī no trešdienas uz ceturtdienu saņēma palīdzību slimnīcas uzņemšanā. Uzskatu, ka tā ir klaja veselības ministres izrādīta necieņa gan pret mūsu darbiniekiem, gan cilvēkiem, kuri dzīvo Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē. Ārsti un māsas ir aizvainoti par šādu viņu darba novērtējumu. Medicīnā esmu jau 30 gadus, un ar šādu attieksmi vēl nebiju saskāries," ar rūgtumu sacīja D.Širovs.

Portāls "OgreNet.lv" lūdza sniegt arī Veselības inspekcijai skaidrojumu par patieso vizītes mērķi un tā nepieciešamību tieši šobrīd, kad ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nepavairotu Covid – 19 izplatību.

Veselības inspekcija skaidro, ka Ogres slimnīcā šodien notika iepriekš neplānota pārbaude par slimnīcas epidemioloģisko gatavību epidemioloģiskās drošības ietvaros.

Uz portāla jautāto - vai pārbaudes jāveic laikā, kad ārstniecības iestāde ir pārslogota saistībā ar Covid - 19 ierobežojošajiem pasākumiem un vai šīs pārbaudes neapgrūtina slimnīcas darbību brīdī, kad slimnīca tā jau uzņem smagus pacientus no Rīgas klīnikām, VI pārstāvji uzskata, ka minētā pārbaude ārstniecības personāla darbu neesot traucējusi. Pārbaude bijusi nepieciešama, lai novērtētu Ogres slimnīcas epidemioloģisko gatavība epidemioloģiskās drošības ietvaros.

