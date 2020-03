Dainis Širovs: "Ir grūti mediķus motivēt darbam, ja pret viņiem tiek vērsta morāla vardarbība"

Ogres novada domes 19.marta sēdes informatīvajā daļā SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs, pašvaldības deputāts Dainis Širovs informēja par sarežģīto situāciju, kas izveidojusies ar smagu pacientu ārstēšanu Ogres slimnīcā, kā arī pauda sarūgtinājumu par veselības ministres Ilzes Viņķeles visnotaļ cinisko attieksmi pret Ogres mediķu darbu.

Šī «izrunāšanās» nepalika bez sekām. Tās pašas dienas vakarā I.Viņķele LTV1 "Panorāmā" Ogres slimnīcas vadītājam pārmeta pašdarbību un neprasmīgi veiktu Covid-19 testu kādai no Rīgas smagā stāvoklī atvestai pacientei. Jau nākamajā dienā neplānotā vīzītē Ogres slimnīcā ieradās Veselības inspekcijas pārstāvji.

D.Širovs kategoriski noraida ministres izteiktos pārmetumus un uzskata, ka slimnīcas personāls rīkojies atbildīgi un atbilstoši situācijai.

"Laikā, kad visā pasaulē izplatās Covid–19 vīruss, Pasaules veselības organizācija (POV) sniedz ieteikumus visām valstīm, kuras saskārušās ar šo bīstamo infekciju, kā rīkoties krīzes situācijā, kā palīdzēt pacientiem un mediķiem viņu nebūt ne vieglajā darbā. Tā vietā I.Viņķele atsūtīja uz Ogres slimnīcu trīs pārstāvjus no Veselības inspekcijas, kuri īsti nezināja, kas šeit būtu darāms. Viņi pat nevarēja nosaukt konkrētus datus, par kuru pacienti interesējas – vārdu, uzvārdu, personas kodu, vien zināja to, ka paciente pie mums nedēļas sākumā ļoti smagā stāvoklī atvesta no Rīgas (!) un mēs viņai esam veikuši Covid–19 eksprestestu. Inspekcijas pārstāvji izstaigāja nodaļas, kur faktiski mediķi strādā, ik dienu pakļaujot sevi riskam saslimt ar šo bīstamo vīrusu. Šī nav infekcijas slimnīca, mums nav ne skafandru, ne citu aizsarglīdzekļu. Apkalpojot personas, kuras vēršas Uzņemšanas nodaļā, ikviens mediķis riskē inficēties ar Covid–19. Mēs ceram uz to labāko, ceram, ka nenomirsim, ka pārcietīsim šo epidēmiju, pat ja saslimsim, ceram, ka varēsim pēc iespējas ātrāk atgriezties darbā un turpināt palīdzēt cilvēkiem. Faktiski mūs šobrīd soda par to, ka esam rūpējušies par cilvēkiem, mediķiem, lai viņi nesaslimst, sastopoties ar pacienti, kurai pat bez testa bija Covid–19 vīrusam raksturīgās pazīmes," saka D.Širovs, piebilstot, ka veiktais tests sniedza vēl lielāku pārliecību – paciente steidzami jāizolē. "Veicot testu, mēs tikai centāmies aizsargāt citus mūsu pacientus un mediķus no iespējamās saslimšanas, bet šobrīd Ogres slimnīca padarīta par galveno valsts ienaidnieku, pret kuru uzsākta izrēķināšanās. Gluži kā cara laikos, kad sūtīja melno sotņu ar zobeniem, lai nocirstu galvas. Par ko? Par to, ka mediķi godprātīgi darīja savu darbu.

Medicīnā esmu jau 30 gadus un ar tādu attieksmi līdz šim nebiju saskāries.

Ir patiesi skumji par to, kas notiek šajā valstī. Kas būtu tad, ja mēs testu neveiktu, turpinātu pacienti ārstēt un mediķi cits pēc cita sāktu saslimt?

Eksprestestu veicām ar Ķīnā ražotu, Eiropas Savienībā apstiprinātu un sertificētu testeri. Tas ir līdzīgi kā ceļu policisti uz ceļiem izdara pārbaudes, nosakot, ir vai nav autovadītājam alkohola klātbūtne. Ja tāda ir, tiek veikta padziļināta pārbaude. Daudzviet pasaulē arī Covid–19 pārbaudēm izmanto testerus, lai pēc iespējas ātrāk identificētu ar šo vīrusu saslimušos. Pēc tam tiek veikta papildus pārbaude, ko šajā gadījumā izdarīja Infektoloģijas centrā. Atbildi mēs sagaidījām pēc 10 stundām, un tā bija negatīva, bet ko tad, ja atbilde būtu izrādījusies pozitīva un mēs nebūtu veikuši nekādus drošības pasākumus? Slimnīcai ir epidemioloģiskais plāns, kā rīkoties, ja rodas aizdomas par infekcijas saslimšanu. Mūs soda par to, ka rīkojamies atbildīgi un informējam sabiedrību par reālo situāciju. Man kā iestādes vadītājam ir grūti motivēt mediķus darbam, ja pret viņiem tiek vērsta morāla vardarbība," saka D.Širovs.

