Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu iedzīvotāji pēc atgriešanās no ārzemēm neievēro pašizolāciju

Valsts policijā saņemta informācija, ka 23.martā R. Jumpravā pārkāpis Ministru Kabineta rīkojumu saistībā ar vīrusa "Covid – 19" izplatības ierobežošanu un pēc atgriešanās no ārzemēm nav ievērojis 14 dienu pašizolāciju.

Lauberē pašizolāciju pēc atbraukšanas no ārvalstīm nav ievērojusi arī I., turklāt devusies uz darbu veikalā. Saņemta arī informācija, ka 23.martā pašizolāciju Ogrē, Celtnieku ielā, nav ievērojsi arī R. kurš nesen atgriezies no ārvalstīm. Dienu vēlāk, 24.martā, pašizolāciju Ogrē, Grīvas prospektā, nav ievērojis arī kāds cits no ārzemēm atbraucis vīrietis. Visos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība.

24.martā policijā vērsusies sieviete, kuras kaimiņam Ogrē, Tīnūžu ielā, ir vīrusa saslimšanas simptomi, bet vīrietis pie ārsta nevēršas, kā arī neievēro pašizolāciju un karantīnu.

Savukārt Suntažos pašizolāciju 25.martā nav ievērojis kāds vīrietis, kurš atlidojis no Čehijas, bet Birzgalē, iespējams, pašizolāciju neievēro kāda sieviete, kuru no Vācijas atvedis dēls, turklāt sievietei ir arī vīrusa saslimšanas simptomi. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.

