Pēc divu ar Covid-19 inficētu pacientu nonākšanas Ogres slimnīcā 14 mediķiem jāievēro pašizolācija

Aizvadītās nedēļas nogalē no Rīgas Ogres slimnīcā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki nogādājuši divus pacientus, kuriem pēc pārbaudes konstatētas pozitīvas Covid-19 analīzes, informē slimnīcas galvenā māsa Sandra Žaunerčika.

27.martā Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļā atvesta 1977.gadā dzimusi sieviete, kurai sākotnēji diagnosticēta pneimonija. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra rīkojumu, visiem ar pneimoniju saslimušajiem pacientiem, jāveic Covid-19 analīzes, kas arī tika izdarīts. 29.martā no Infektoloģijas centra saņemta atbilde, ka analīzes ir pozitīvas un apstiprināta pacientes inficēšanās ar Covid-19. Paciente pēc novērošanas observācijas gultā nosūtīta ārstēties mājās, bet sešiem Uzņemšanas nodaļas mediķiem noteikta pašizolācija uz 14 dienām.

28.martā no Rīgas Ogres slimnīcā nogādāts 1972.gadā dzimis vīrietis, kuram arī konstatēta pneimonija. Tā kā šajā gadījumā ārstēšanās mājās nebija iespējama, pacients stacionēts Internajā nodaļā. Ņemot vērā simptomus, vīrietim veiktas analīzes uz Covid-19, kas izrādījušās pozitīvas. Pēc rezultātu saņemšanas 29.martā pacients nekavējoties pārvests uz Infektoloģijas centru, bet astoņiem nodaļas mediķiem, kuri atradušies saskarē ar inficēto pacientu, jādodas pašizolācijā. Karantīna noteikta diviem pacientiem, kuri atradušies vienā palātā ar inficēto vīrieti.

Kā norāda S.Žaunerčika, visi slimnīcas darbinieki lieto aizsarglīdzekļus – maskas un cimdus -, tajā pašā laikā daļa no viņiem ir vecāki par 50 gadiem un atrodas riska grupā. Visi no pašizolācijā esošajiem mediķiem vēl nav saņēmuši analīžu rezultātus, tāpēc nav iespējams apstiprināt, vai kāds no viņiem ir inficējies.

