Šobrīd mediķiem ir sarežģīti darba apstākļi

Šodien Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Ogres rajona slimnīcas vadītājs un domes deputāts Dainis Širovs informēja par situāciju Ogres rajona slimnīcā.

Aizvadītās nedēļas nogalē no Rīgas Ogres rajona slimnīcā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki nogādājuši divus pacientus, kuriem sākotnēji diagnosticēta pneimonija. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra rīkojumu visiem ar pneimoniju saslimušajiem pacientiem jāveic Covid-19 analīzes, kas arī tika izdarīts. Abiem pacientiem pēc pārbaudes konstatētas pozitīvas Covid-19 analīzes, līdz ar to 17 Ogres rajona slimnīcas mediķiem jāievēro karantīna. Lai nodrošinātu slimnīcas turpmāko darbību, tika samazināts gultu skaits no 100 līdz 88, un pašlaik darbs notiek ierastajā kārtībā.

D. Širovs arī informēja, ka visi slimnīcas darbinieki lieto aizsarglīdzekļus – maskas un cimdus. No valsts slimnīca saņēmusi 760 respiratorus, kas nodrošina augstu personāla aizsardzību pret saslimšanu ar vīrusu. Visas saņemtās un izsniegtās maskas tiek uzskaitītas. Vienreizējās maskas tiek piešķirtas arī iedzīvotājiem, kuri saņem nepieciešamos pakalpojumus Uzņemšanas nodaļā un poliklīnikā, lai pasargātu personālu no iespējamās saslimšanas ar koronavīrusu.

Ogres rajona slimnīcā darbojas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa, kas ir izolēta no pārējām nodaļām un ar atsevišķu ieeju. Tā kā šajā nodaļā ir pieejamas plašas telpas, pēc nodaļas vadītājas lūguma dzemdībās ir iespējams piedalīties arī tēviem. D. Širovs norādīja, ka pirmajā ceturksnī Ogres rajona slimnīcā dzimuši 105 bērni.

D. Širovs pateicās Ogres novada pašvaldībai, kas regulāri interesējas par situāciju slimnīcā, līdz ar to darbiniekiem ir patīkami just, ka citiem ir svarīgs viņu darbs. Lielu paldies slimnīcas vadītājs teica arī Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai, kuras priekšsēdētājs un ātrās ēdināšanas kafejnīcas "Panna" īpašnieks Māris Mālmeisters nodrošina slimnīcas personālam siltas pusdienas. "Mediķiem tas nav tik daudz materiālais ieguvums, cik svarīgs ir viņu darba novērtējums. Paldies visiem, kuri mūs atbalsta un palīdz šajā grūtajā situācijā!" atzīmēja Dainis Širovs.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vēlreiz savā, Ogres novada pašvaldības domes un novada iedzīvotāju vārdā pateicās Ogres rajona slimnīcas ārstiem, medmāsām, ikvienam slimnīcas darbiniekam par pašaizliedzīgo darbu ikdienā. "Jūs esat mūsu cietoksnis, kamēr jūs turēsieties, mēs Ogres novadā nodrošināsim pēc iespējas zemāku vīrusa izplatīšanos un atbilstošu pacientu aprūpi." Domes priekšsēdētājs pateicās arī Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai, uzsverot, ka tas ir labs paraugs, kā būtu jāstrādā uzņēmēju biedrībai: "Šobrīd mediķiem ir sarežģīti darba apstākļi, dažkārt pat nav laika aiziet paēst. Uzņēmēji to sadzirdēja un nāca pretī. Ja viņiem kādreiz būs grūtāki laiki, arī mēs nāksim pretī."

