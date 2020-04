Neievēro Ministru kabineta noteikumus par pulcēšanos un pašizolāciju

27.martā Ogrē, Skolas ielā, sporta klubs bija atvērts un tur atradās apmeklētāji, tādējādi netika ievēroti ārkārtējās situācijas laikā izdotie Ministru kabineta (MK) noteikumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

28.martā konstatēts, ka mototrasē Ķeguma novadā, iespējams, netika ievērotas MK rīkojuma prasības un bija sapulcējušies vairāk nekā 50 cilvēki, kuri devās projām. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta arī informācija, ka dabas parkā "Ogres Zilie kalni" Tīnūžu pagastā sapulcējies daudz cilvēku. Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas darbinieki noskaidroja, ka pasākumi nav organizēti un tiek ievēroti distancēšanās noteikumi, tādējādi pārkāpumi netika konstatēti.

Valsts policija informē, ka iedzīvotāji, kuri atgriezušies no ārzemēm, joprojām neievēro prasības par pašizolāciju.

27.martā D., kurš atgriezies no Vācijas, Ogrē, Urgas ielā, neievēroja pašizolācijas prasības. Policijā vērsušies vairāki iedzīvotāji, kuri informē, ka Lielvārdē, Smilšu ielā, kāda persona, kura atgriezusies no ārzemēm, neievēro pašizolācijas prasības. Savukārt 28.martā saņemta informācija, ka G. Ogrē atgriezies no Krievijas Federācijas un arī, iespējams, neievēro MK rīkojumu par pašizolāciju. Saņemta arī informācija, ka Mazozolu pagastā pie kāda vīrieša, kuram ir spēcīgs klepu, notiek regulāra alkohola lietošana. Iespējams, vīrietis pārkāpj pašizolācijas prasības.

Visos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība.

Savukārt 28.martā Ogrē, Mālkalnes prospektā, konstatēts, ka netiek ievēroti MK noteikumi par lietotu drēbju un ziedu tirdzniecību brīvdienās. Uzsākta administratīvā lietvedība.

