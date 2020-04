Ogres slimnīcā situācija uzlabojas

Šodien, 16. aprīlī, Ogres novada pašvaldības domes sēdes informatīvajā daļā Ogres rajona slimnīcas vadītājs un domes deputāts Dainis Širovs informēja, ka situācija Ogres rajona slimnīcā uzlabojas un tās darbība pamazām tiek atjaunota.

D. Širovs norādīja, ka šonedēļ no pašizolācijas darbā atgriezās daļa no darbiniekiem, šiem darbiniekiem atkārtotas analīzes uz Covid-19 bija negatīvas. Rīt, 17. aprīlī, Covid-19 tests tiks veikts arī pārējiem darbiniekiem, kas atradās pašizolācijā, taču sarunās pa telefonu viņi apliecinājuši, ka jūtas labi, tāpēc pašlaik nav pamata uzskatīt, ka nākamnedēļ viņi nevarētu atgriezties darbā.

Slimnīcas vadītājs arī informē, ka pacientus sāk uzņemt terapijas nodaļa. “Esam veikuši Covid -19 testus visiem stacionārā esošajiem pacientiem, visiem šis tests ir negatīvs. Var teikt, ka šobrīd Ogres slimnīca ir bez Covid -19 slimniekiem un slimnīcas darbība pamazām sāk atjaunoties,” saka D. Širovs, informējot arī par ambulatoro pakalpojumu pakāpenisku atjaunošanu, kuru pieejamība iedzīvotājiem līdz šim bija liegta.

Aprīkojumu, kas nepieciešams mediķiem ārkārtējās situācijas laikā – respiratori un sejas maksas –, slimnīca saņem no valsts pietiekamā daudzumā, bet vienreizējās lietošanas halātu rezerve ir neliela. “Šādu halātu krājums strauji samazinās, pietiks apmēram divām nedēļām, lūgsim tos piešķirt no valsts krājumiem. Ja nesaņemsim, iztiksim ar parastajiem halātiem, tos dezinficējot,” saka D. Širovs, uzsverot, ka darbs slimnīcā atgriežas ierastajā ritmā.

Jau informējām, ka 28. martā Neatliekamā medicīniskā dienesta darbinieki Ogres slimnīcā no Rīgas nogādāja slimnieku, kam konstatēta plaušu patoloģija un bija nepieciešama stacionāra ārstēšana. Veicot analīzes, tika konstatēts, ka pacients ir inficējies ar Covid-19. Pacients aplipinājis arī vienu no palātas biedriem, kuram bija nepieciešama stacionāra ārstēšana. Pēc šī notikuma 10 mediķiem no Internās nodaļas tika noteikta karantīna. Lai arī medicīnas personāls, aprūpējot slimnieku, lietoja individuālos aizsardzības līdzekļus, vienam ārstam ir pozitīvs Covid-19 tests. Tā kā jau iepriekš 17 medicīnas darbinieki, kuri pēc saskares ar Covid-19 inficētu pacientu pēc Slimību un profilakses centra rekomendācijām bija jāizolē no pienākumu veikšanas, kopumā pašizolācijā atradās 27 medicīnas darbinieki.

Pēc šo saslimšanas gadījumu apstiprināšanas slimnīcā tika veikta dezinfekcija, uz laiku pārtraukta jaunu pacientu uzņemšana, kā arī samazināts gultasvietu skaits.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/46616