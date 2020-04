Ogres slimnīcas Ambulatorā nodaļa atsāk pacientu pieņemšanu

"Šodien plānots daļēji atjaunot Ambulatorās nodaļas darbu. Pacientiem tiks sniegti arī magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas, rentgena un sonoskopijas pakalpojumi," informē Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Sakarā ar Covid -19 pandēmiju Ogres slimnīcā uz laiku bija pārtraukta ambulatoro pakalpojumu sniegšana. Neraugoties uz to, ka Ambulatorās nodaļas darbība ir atjaunota, apmeklētājiem ir jāievēro maksimāla piesardzība. Lai varētu nodrošināt distancēšanos vienam no otra un izvairītos no drūzmēšanās pie kabinetiem, D.Širovs aicina apmeklētājus ierasties ne ātrāk kā piecas minūtes pirms noteiktā laika. Iespēju robežās medicīniskais personāls kontrolēs pacientu plūsmu.

Ogres slimnīcā pašreiz ārstējas 80 pacienti. Aizvadītās nedēļas nogalē slimnīcā uzņemti 23, ambulatorā palīdzība sniegta 36 pacientiem, kā arī notikušas 7 dzemdības.

"Visiem pacientiem, kuri iestājas slimnīcā ar aizdomām par elpceļu saslimšanām, tiek veikts Covid-19 tests. Šobrīd Ogres slimnīcā nav neviena, kuram būtu pozitīvs Covid -19," norāda D.Širovs.

