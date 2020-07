Nedēļas nogalē cietušie no suņiem, kukaiņiem un agresīviem cilvēkiem

Aizvadītās nedēļas nogalē slimnīcā uzņemti 35, dienas stacionāra pakalpojumus saņēmuši 2, novēroti 10, bet ambulatorā palīdzība sniegta 62 pacientiem, informē Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

25.jūlijā ap pulksten 10 no rīta ar dažu minūšu intervālu pēc palīdzības vērsušās divas sievietes – 1986.gadā dzimusī meita un 1951.gadā dzimusī māte. Abas piekāvis meitas cilvilvīrs. Sievietes guvušas dažādas traumas – sejas, krūšukurvja, elkoņu sasitumus, pieres nobrāzumu.

Pēcpusdienā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki uz slimnīcu atveda 1990.gadā dzimušu vīrieti, kuru ģimenes strīda laikā piekāvis tēvs, sitot ar dūrēm. Cietušajam izelpā konstatēta alkohola koncentrācija - 5.5 promiles. Jau pēc mirkļa pacients atstājis Uzņemšanas nodaļu.

Plkst.23.30 NMPD pēc policijas lūguma slimnīcā nogādāja 1937.gadā dzimušu agresīvu vīrieti, kurš draudējis nodurt savu sievu. Vīrietis atvests, lai saņemtu mediķu atzinumu, ka viņu var ievietot īslaicīgās aizturēšanas telpā.

NMPD slimnīcā nogādājis sievieti, kura, braucot ar velosipēdu kritusi un salauzusi kreiso spieķa kaulu.

Šajā pašā dienā Ķeguma mototrasē sacensību laikā cietis 2007.gadā dzimis sportists, kurš, nokrītot no motocikla, sastiepis labās plaukstas locītavu.

Palīdzība sniegta sievietei, kura, griežot arbūzu, iegriezusi pirkstā. Savukārt kādai citai sievietei kreisajā plaukstā iekodis pašas suns.

26.jūlijā pusnaktī no Skrīveriem uz Ogres slimnīcu NMPD atveda vīrieti, kurš, būdams alkohola reibumā, gājis pa ielu, kritis, sasitis galvu un guvis sejas nobrāzumus. Lūgta mediķu atļauja ievietot vīrieti atskurbtuvē.

Ap pusvieniem naktī NMPD slimnīcā nogādājis kautiņā cietušu vīrieti, kuram konstatēts 0.58 promiles stiprs alkohola reibums.

Plkst.4.13 no rīta slimnīcā pēc palīdzības vērsies makšķernieks, kurš, kāpjot laukā no laivas, paslīdējis un pārsitis galvu. Brūce sašūta. Šīs pašas dienas vakarā palīdzība sniegta vēl vienam makšķerniekam. 2007.gadā dzimušam puisim no kreisās rokas ceturtā pirksta izņemts makšķerāķis.

1995.gadā dzimušam vīrietim Jaunogrē pie stadiona uzbrucis nezināms suns un iekodis sejā. Cietušais pēc palīdzības vērsies plkst.6.17.

2004.gadā dzimusi meitene sagriezusi ar nazi kreisās rokas pirkstu. Savlaicīgi nevēršoties pēc medicīniskās palīdzības, radusies nekroze, iekaisums un strutas.

Ar NMPD atvests vīrietis, kurš sūdzējies par elpas trūkumu. Beidzoties medikamentu rezervēm, hroniskais astmas slimnieks sācis lietot alkoholu. Pacientam konstatēts 2.69 promiles stiprs alkohola reibums.

Slimnīcā vērsies vīrietis, kuru mežā sakodis nezināms kukainis, kā rezultātā apakšstilbā radusies tūska.

2005.gadā dzimis jaunietis braucis ar velosipēdu un kritis - sasitis krūšukurvi, augšstilbus, guvis multiplus ādas nobrāzumus pa visu ķermeni.

Ar NMPD atvests 1938.gadā dzimis vīrietis, kurš alkohola reibumā kritis uz ielas – sasitis pieri, kā arī guvis sejas un plaukstas nobrāzumus. Vīrietis bija tik pamatīgi iereibis, ka nespēja iepūst alkometrā.

Slimnīcā nogādāti arī divi autovadītāji. 1961.gadā dzimis vīrietis ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ar galvu ietriecies priekšējā logā un izsitis stiklu. Alkohola reibums nav konstatēts. Savukārt 1961.gadā dzimušais autovadītājs atvests uz slimnīcu, lai veiktu alkohola ekspertīzi, kas izrādījās pozitīva. Vidējais rādījums – 3.5 promiles.

Palīdzība sniegta diviem vīriešiem, kuri traumas guvuši spēlējot futbolu un florbolu. Vienam sasista kreisā pēda, bet otrs ar florbola nūju saņēmis triecienu pa kreiso plaukstu – sista brūce otrajā pirkstā.

Divi pacienti cietuši no saskares ar naglām. 1984.gadā dzimis vīrietis uzkāpis uz sarūsējušas naglas un sadūris kreiso pēdu, bet 2010.gadā dzimis puisītis uzkritis uz naglas un saplēsis kreiso apakšstilbu.

