Pie Dubkalnu ūdenskrātuves naktī uz svētdienu piekauts jaunietis

9.augustā plkst. 1.10 uz Ogres slimnīcu atvests jaunietis, kuru pie Dubkalnu ūdenskrātuves piekāvušas trīs nepazīstamas personas, informē Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Uzbrucēji situši ar stieni jaunietim pa kājām, kā arī cietušajam diagnosticēti galvas un sejas sasitumi.

Aizvadītajās brīvdienās palīdzība sniegta vēl vairākiem kautiņos cietušajiem.

8.augustā dažas minūtes pirms pusnakts slimnīcā vērsusies sieviete, kuru piekāvis vīrs. Agresīvais vīrietis sitis sievai ar kājām pa galvu. Pacientei konstatēts smadzeņu satricinājums, kā arī sejas sasitums un nobrāzums. Sieviete atradās vairāk nekā divu promiļu stiprā alkohola reibumā.

9.augustā pēc plkst.1 naktī palīdzība sniegta iereibušam vīrietim, kurš cietis kautiņā. Cietušajam sadauzīta seja un izsists zobs.

Šīs pašas dienas vēlā vakarā slimnīcā nogādāta jauna sieviete, kuru piekāvis radinieks. Uzbrucējs sievieti sitis un žņaudzis. Sievietei sasista seja, kā arī zilumi uz rokām un kājām. Alkohola reibums cietušajai nav konstatēts.

Brīvdienās slimnīcā pēc palīdzības vērsušies vairāki riteņbraucēji ar dažādām traumām - sasitumiem, lūzumiem, izmežģījumiem.

Nedēļas nogalē arī vēl daudz citu traumu. Divas sievietes cietušas pašas no saviem suņiem.Vienai sievietei suns iekodis kreisajā apakšdelmā, bet citai – suns pastaigas laikā pavadu aptinis ap kāju un norāvis saimnieci zemē. Sieviete guvusi abu kāju sasitumus.

Divi vīrieši traumas guvuši sportojot – vienam lauzts rokas pirksts, citam – potīte.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki slimnīcā no Ogres dzelzceļa stacijas nogādājuši vīrieti, kurš, novietojot uz plaukta mantas, izmežģījis pleca locītavu. NMPD no Ogres dzelzceļa stacijas atvedis arī vīrieti, kurš krītot guvis sejas un galvas sasitumus. Uz slimnīcu ar NMPD nogādāts vīrietis, kurš nokritis no jumta. Vīrietis labojis jumtu. Kritiena rezultātā guvis traumu – salauzts kreisā papēža kauls. NMPD atvedis jaunieti, kurš narkotiku reibumā ar nobrāztu seju atrasts guļam uz ielas.

Kādam citam vīrietim medicīniskā palīdzības bija nepieciešama pēc tam, kad viņš strādājis, ilgstoši atrodoties uz ceļiem, līdz radies iekaisums. Pusaudzis pludmalē uzkāpis uz stikla un sagriezis kāju. Jaunietis kritis un salauzis labo atslēgas kaulu.

Kopumā nedēļas nogalē stacionārā uzņemti 36, dienas stacionārā – divi, ambulatorā palīdzības sniegta 48 pacientiem. Ogres slimnīcā aizvadītajās brīvdienās nākuši pasaulē pieci bērni.

