Aktualitātes Ogres rajona slimnīcā

Šobrīd Ogres rajona slimnīcā darba režīms ir ļoti saspringts, taču slimnīca turpina pilnā apjomā sniegt gan stacionāros, gan ambulatoros pakalpojumus.

Ogres rajona slimnīcas vadītājs un Ogres novada pašvaldības domes deputāts Dainis Širovs informējot par aktualitātēm slimnīcā, norāda, ka sarežģījumi saistīti galvenokārt ar nepietiekamu mediķu skaitu, jo daudzi mediķi strādā vairākās veselības aprūpes iestādēs. "Ja kādā no tām tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums un mediķiem jāatrodas karantīnā, tas ietekmē arī Ogres rajona slimnīcas darbu - nākas pārplānot darbinieku dežūras, pacientu uzņemšanas iespējas. Šobrīd Covid-19 konstatēts diviem Ogres rajona slimnīcas darbiniekiem, bet inficēšanās notikusi citos apstākļos nevis slimnīcā. Pieci Ogres slimnīcas darbinieki atrodas karantīnā, divi - pašizolācijā," informē D. Širovs.



Lai atslogotu Rīgas slimnīcas, pacienti joprojām, tiek vesti uz reģionālajām slimnīcām, tai skaitā Ogri, līdz ar to pietrūkst stacionāro vietu un ogrēnieši tiek vesti uz citām slimnīcām, piemēram, Jelgavu. D. Širovs skaidro, ka savulaik tika slēgtas daudzas Pierīgas slimnīcas, un šobrīd, kad Rīgas slimnīcas ir pārpildītas, Ogre ir viena no nedaudzajām Pierīgas slimnīcām, kas joprojām pastāv. D. Širovs saka paldies Ogres novada pašvaldībai, kas vienmēr ir atbalstījusi lokālās slimnīcas saglabāšanu, taču diemžēl šobrīd veidojas absurda situācija, ka novada iedzīvotāji uz vietas nevar saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus.



D. Širovs arī informēja, ka lokālās slimnīcas 1. novembrī saņēma paziņojumu par Covid-19 pacientu ārstēšanu, taču šo ārstniecības iestāžu vadītāji ar Latvijas slimnīcu biedrības atbalstu šādu iespēju noraidījuši, jo nav pieejama ne atbilstoša infrastruktūra, ne speciālisti, lai varētu ārstēt infekcijas slimniekus.



Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma gadījumus citos Latvijas pansionātos, tiek meklēti rezerves darbinieki Ogres pansionātā, kurā pašlaik atrodas 93 iemītnieki. Šobrīd jauni klienti netiek uzņemti.



Saistībā ar saimnieciskajiem darbiem D. Širovs informē, ka atbilstoši grafikam turpinās dienesta dzīvokļu izbūves darbi bijušās Ogres rajona poliklīnikas ēkā Miera ielā 2. Savukārt iekavējušies ir Ogres pansionāta ēkas siltināšanas darbi, par ko uzņēmējs maksā soda sankcijas. Plānots līdz valsts svētkiem nosiltināt un sakārtot ēkas fasādi ielas pusē.



Slimnīcas valde ir nolēmusi uzstādīt saules paneļus uz slimnīcas korpusa, paredzot elektroenerģijas ražošanai izmantot rentgena un citu izmeklēšanas iekārtu darbošanās rezultātā saražoto siltumu.

