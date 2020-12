Ar Covid-19 slimo jau 18 Ogres slimnīcas mediķi. Slimību gaita kļuvusi smagāka

Aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās un nedēļas nogalē Ogres slimnīcā stacionēti 48, bet ambulatorā palīdzība sniegta 54 pacientiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Šajās dienās piedzīvoti brīži, kad slimnīcā brīvu vietu nebija un jauni pacienti uzņemti tikai tad, kad tās atbrīvojušās, operatīvi ziņojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam par brīvo vietu skaitu un pieejamību.

Neskatoties uz to, ka slimnīcā tiek ievēroti visi drošības pasākumi un lietoti aizsarglīdzekļi, šobrīd ar Covid-19 slimo jau 18 Ogres slimnīcas medicīnas darbinieki, daļa no kuriem līdz saslimšanai strādājuši vairākās darba vietās. No Ogres uz infekciju nodaļām citās slimnīcās pārvesti 12 Covid-19 pozitīvi pacienti. Gan mediķi, gan pacienti Ogres slimnīcā tiek testēti uz Covid-19, gan izmantojot eksprestestus, gan polimerāzes ķēdes reakcijas testi. "Saslimstība sit ļoti augstu vilni. Iepriekš Covid-19 saslimšanas nepavadīja tik daudz izteiktu simptomu. Šķiet, ka šobrīd saslimšanas iet smagāk, nekā iepriekš," atzīst D.Širovs.

Ņemot vērā mediķu trūkumu, ir ierobežota neiroloģisko pacientu pieņemšana un bērnu līdz 12 gadu vecumam. Slimnīcas Ambulatorajā nodaļā darbu turpina tie mediķi, kuriem nav saslimšanas pazīmju. Ņemot vērā mediķu trūkumu, notiek ļoti saspringts darbs pie tā, lai medicīnas pakalpojumus nodrošinātu šonedēļ gaidāmajās garajās brīvdienās. "Personāls ir tik cik ir, galvenais ir nevis aparatūra vai telpas bet tieši personāla trūkums, uz ko uzmanība vērsta jau iepriekšējo 10 gadu laikā," norāda D.Širovs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/48802