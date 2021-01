Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus!

Iestājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centa prognozes liecina, ka brīvdienās un nākamajā nedēļa gaisa temperatūra būtiski pazemināsies, tādēļ VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību apsildot mājokļus!

Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi!

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos, kurinot vietējās apkures ierīces, ir ievērot elementāru piesardzību. Aizliets izmantot bojātus dūmvadus un krāsnis, kā arī tās pārkurināt. Ja mājokļa apsildīšanai tiek izmantota malka, jāpārliecinās, ka pagales nepārsniedz kurtuves izmērus. Savukārt kurināmajam un citiem degtspējīgiem materiāliem jāatrodas vismaz 1,2 metru attālumā no kurtuves atveres. Apkures iekārtas virsmai jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem, piemēram, uz tās nedrīkst žāvēt drēbes un apavus. VUGD aicina, apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkures krāsnis un katlus, ja vien to tehniskās ekspluatācijas noteikumi neparedz citādi.

Iztīri sodrējus no skursteņa!

Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, samazina apkures ierīces darbības efektivitāti un var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

VUGD aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, to var veikt paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem ierasti tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim).

Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Reizi piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt speciālists.

Apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Ievēro piesardzību, izmantojot elektriskos sildītājus!

Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem, piemēram, neapklāt sildierīces vai uz tās žāvēt apģērbu, kā arī neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas pat tad, ja bojājums šķiet nenozīmīgs.

Dūmu detektors var glābt dzīvību

Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki guļ un nepamana aizdegšanos. Tādēļ mājoklī ir jāuzstāda dūmu detektors, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos, dodot iespēju izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu lasiet: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem

Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa numuru 112!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/48876