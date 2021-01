Ogres slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā – trīs jaunas programmas

Domājot par klientu ērtībām, šogad SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļā ir pieejamas trīs, piecu un 10 dienu rehabilitācijas programmas veselības uzturēšanai vai atjaunošanai.

Katra no tām ietver noteiktu pieprasītāko pakalpojumu klāstu, un šis piedāvājums ir krietni izdevīgāks, nekā apmeklējot procedūras ambulatori un par katru pakalpojumu norēķinoties atsevišķi.

"OVV" jau rakstīja, ka šogad Nacionālais veselības dienests atbilstoši Veselības ministrijas plānošanas politikai veica stratēģisko iepirkumu rehabilitācijai dienas stacionāru pakalpojumiem. Protams, arī Ogres slimnīca – vienīgais minētā pakalpojuma sniedzējs jaunā Ogres novada robežās – piedalījās šajā atlasē. Diemžēl iepirkuma rezultātā pasūtījums uz valsts apmaksāto rehabilitāciju dienas stacionārā nākamajiem trim gadiem ir samazināts par 25 procentiem.

Pieprasījums pēc rehabilitācijas pakalpojumiem ir liels

"Ja pērn mēnesī vidēji 55 pacienti saņēma šādu pakalpojumu, tad no 2021.gada tie būs tikai 44 pacienti. Jau tā šobrīd rindas uz rehabilitācijas pakalpojumiem ir līdz sešiem mēnešiem, atkarībā no diagnozes un rehabilitācijas nepieciešamības pakāpes, bet nu tās kļūs vēl garākas. Līdz ar to pacientu ērtībai, kuriem rehabilitācija nepieciešama pie hroniskām saslimšanām, dinamiskās novērošanas nolūkos vai profilaktiskos nolūkos un kuri nevēlas gaidīt tik garās rindās, esam radījuši šīs trīs, piecu un desmit dienu dienas stacionāra rehabilitācijas programmas kā maksas pakalpojumu," skaidro Ogres slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas vadītāja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Kristīne Dzene, piebilstot, ka par minētajām programmām būs iespēja norēķināties gan no saviem līdzekļiem, gan arī ar veselības apdrošināšanas polisi, ja tajā iekļauti rehabilitācijas pakalpojumi.

Katram iespēja izvēlēties sev piemērotāko programmu

"Nenoliedzami, pēc rehabilitācijas pakalpojumiem pieprasījums ir ļoti liels. To apliecina arī fakts, ka gada nogalē, kad faktiski bija beigušās valsts kvotas, mūsu speciālistiem darba netrūka, pacienti nāca par pilnu samaksu un pat veidojās rindas.

Šobrīd rehabilitācijas pakalpojumus par valsts kvotām pirmām kārtām nodrošinām bērniem, kā arī pacientiem ar akūtu vai subakūtu problēmu. Tos, kam ir hroniskas vainas, uzņemam gaidīšanas rindā. Kā jau minēju, manuprāt, mūsu nodaļas multiprofesionālo speciālistu komandas piedāvātais jauninājums ir lielisks risinājums, kā saņemt pakalpojumu, negaidot garās rindās, turklāt, tas ir finansiāli daudz izdevīgāk, nekā ambulatori atsevišķi piesakoties, piemēram, uz vingrošanu un masāžu. Mūsu piedāvātajās programmās pieejami kompleksi rehabilitācijas pakalpojumi, tos individuāli pielāgojot katra klienta vajadzībām. Jāpiebilst, ka cenā iekļauta arī pusdienu maksa – katru dienu klientiem nodrošināsim siltas pusdienas," skaidro K.Dzene.

Trīs dienu rehabilitācijas programma veselības uzturēšanai vai atjaunošanai dienas stacionārā izmaksās 149 eiro, un šajā programmā iekļauta rehabilitācijas ārsta konsultācija, fizioterapeita konsultācija, uztura speciālista konsultācija, trīs fizioterapijas individuālās nodarbības, divas ārstnieciskās masāžas, viena zemūdens masāža un trīs treniņi uz velotrenažiera vai skrejceliņa. Starp citu, trenažieru klāsts regulāri tiek atjaunots un papildināts. Līdztekus esošajiem, nesen iegādāti divi jauni trenažieri – kvalitatīvs skrejceliņš ar pretkalna mehānismu, kā arī mugurai saudzīgs slodzes velotrenažieris.

Piecu dienu rehabilitācijas programmā veselības atjaunošanai, kuras cena ir 288 eiro, paredzēts jau krietni plašāks pakalpojumu klāsts – Rehabilitācijas ārsta konsultācija, fizioterapeita konsultācija, pēc izvēles divas konsultācijas pie psihologa/ergoterapeita/mākslas speciālista vai uztura speciālista, piecas fizioterapijas individuālās nodarbības, tikpat fizikālās terapijas procedūras, pieci treniņi uz trenažieriem, piecas ārstnieciskās masāžas un viena zemūdens masāža.

Savukārt 10 dienu rehabilitācijas programma veselības atjaunošanai paredz divas rehabilitācijas ārsta konsultācijas, fizioterapeita konsultāciju, pēc izvēles divas konsultācijas pie psihologa/ergoterapeita/mākslas speciālista vai uztura speciālista, desmit fizioterapijas individuālās nodarbības un tikpat daudz fizikālās terapijas procedūru, desmit vingrošanas reizes uz trenažieriem, piecas ārstnieciskās masāžas un divas zemūdens masāžas. Šīs programmas cena ir 451 eiro.

Pieteikšanās rehabilitācijas programmām jau ir sākusies

K.Dzene piebilst: lai taupītu klientu laiku, nodarbības tiek uzsāktas jau tajā pašā dienā, kad saņemta konsultācija pie rehabilitācijas ārsta.

«Konsultācijas laikā ar pacietu pārrunāsim viņa rehabilitācijas mērķi un katram individuāli piemeklēsim piemērotākās fizikālās terapijas procedūras, kā arī speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā zemūdens masāžu iespējams aizstāt ar limfodrenāžas procedūru. Jāpiebilst, ka piedāvātās rehabilitācijas programmas orientētas uz personām, kuras vecākas par 18 gadiem un kurām nav akūtu veselības traucējumu, onkoloģisko saslimšanu, varikozo vēnu, izteiktas sirds mazspējas (elpas trūkums jau miera stāvoklī) un citu hronisku saslimšanu, kas nav medikamentozi kontrolētas,» skaidro K.Dzene, piebilstot, ka programmas laiki tiek saskaņoti ar rehabilitācijas nodaļu pa tālruni un ir nepieciešams veikt rezervācijas maksu 50 procentu apmērā no programmas vērtības. Atlikušie 50 procenti jāapmaksā, uzsākot izvēlēto programmu.

Neierašanās gadījumā programmas maksa netiek atdota, ja nav iespējams vienoties par programmas pārcelšanu vai atcelšanu. Nosūtījums no ģimenes ārsta nav nepieciešams.

Pieteikties kādai no programmām un citiem Rehabilitācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem var, zvanot SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļai uz tālruni 203 88 403.

Dzintra Dzene, Ogres vēstis visiem

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/policija/48900