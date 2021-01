Par mājsēdes neievērošanu – 39 administratīvie procesi

8., 9, un 10, janvārī Latvijā, tāpat kā Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās, bija noteikta komandantstunda jeb mājsēde, liedzot atrasties uz ielas laikā no pulksten 22 līdz pulksten 5. Diemžēl arī šajās brīvdienās pārkāpēju netrūka.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Atis Ratnieks informē, ka Ogres policijas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā Valsts policijas darbinieki, sadarbībā zemessardzes pārstāvjiem, kā arī Ogres, Ikšķile, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbiniekiem par komandantstundas neievērošanu uzsāka 39 administratīvos procesus.

Atkarībā no pārkāpuma smaguma, personām piemēroti sodi no 10 līdz 1200 eiro. Lielākais sods 1200 eiro apmērā piemērots 1974.gadā dzimušajam automašīnas "AUDI A8" vadītājam, kurš, būdams 0,92 promiles stiprā alkohola reibumā, Tīnūžu pagastā pulksten 22.24 vadīja automašīnu, neizvēlējās meteoroloģiskajiem laika apstākļiem drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca žogā, radot tam bojājumus. Pēc tam autovadītājs mēģināja bēgt, nobrauca vēl 240 metrus un iebrauca kokā. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols. Jāpiebilst, ka autovadītājs uz aizrādījumu par mājsēdes neievērošanu reaģēja nievājoši, nelietoja sejas masku un ignorēja likumsargu teikto. Uzsākts administratīvais process.

Valsts policijas darbinieki arī turpmāk kontrolēs, kā tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi. Personām, kas klaji un apzināti tos pārkāps, apdraudot līdzcilvēku veselību, sods ir neizbēgams.

