Lielvārdē ēkas dūmvadā deg sodrēji

Naktī uz sestdienu plkst.01.21 tika saņemts izsaukums Lielvārdē, kur trīsstāvu ēkas dūmvadā dega sodrēji 3m 2 platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki. Plkst.03.03 ugunsgrēks tika likvidēts.

Nedēļas nogalē 21 gadījumā VUGD steidzās uz izsaukumiem, kur dzīvojamo māju dūmvados dega sodrēji. VUGD aicina regulāri tīrīt sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā iztīrīt skursteni,to var paveikt arī saviem spēkiem. Atgādinām, ka ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).

Informāciju sagatavoja: Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

