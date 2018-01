Zaga, Zog, Zags – Uzmanies!

Atsaucoties uz Valsts policijas brīdinājumiem par strauji pieaugošo zādzību skaitu no privātmājām un dzīvokļiem, Reģionālais drošības serviss vēlas atgādinat par drošības pasākumiem, kas jāveic, lai nosargātu savu mantu.

1. Viens no populārākajiem veidiem, kā ļaundari iekļūst mājoklī, ir, atspiežot vēdināšanas režīmā atstātus logus (45% no visām zādzībām). Ejot prom no mājokļa, vienmēr pārliecinieties, vai logi ir aizvērti. Ja plānojat iegādāties jaunus logus, pieprasiet, lai tiem būtu pretuzlaušanas furnitūra.

2. 30% no visām zādzībām tiek izdarītas, iekļūstot caur īpašuma durvīm. Durvīm uzstādiet vismaz divas slēdzenes. Neaizmirstiet par otrajām vai sētas durvīm. Ja pārceļaties uz jaunu īpašumu, nekavējoties nomainiet vecās slēdzenes.

3. Garnadži vispirms izpēta īpašumu. Nepadariet savu īpašumu par vieglas izpētes objektu. Diennakts tumšajā laikā aizvelciet aizkarus. Neturiet vērtīgas mantas uz palodzes vai logu tuvumā. Garnadžiem ļoti nepatīk gaisma. Parūpējieties, lai jūsu īpašuma perimetrs vai kāpņutelpa ir izgaismota.

4. Garnadži atstāj norādes, lai pārliecinātos par jūsu prombūtni. Ziņojiet Valsts policijai par aizdomīgām automašīnām, personām vai to atstātām norādēm (piemēram, zīmīte durvju ailē).

5. Atgriežoties mājās un konstatējot zādzību (uzlauztas durvis, bojāta atslēga utt.), dodieties pie kaimiņiem vai uz tuvāko drošo vietu (daudz cilvēku, sabiedriska ēka, lai jūs nevarētu apdraudēt) un izsauciet policiju pa tālruni 110. Šis numurs jāzina un jāiemāca to saviem bērniem.

6. Viens no efektīvākajiem aizsardzības līdzekļiem pret zagļiem ir apsardzes signalizācijas sistēma. Pirms slēdzat līgumu ar apsardzes uzņēmumu, pārliecinieties, vai apsardzes uzņēmumam ir speciālā atļauja (licence):

• tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai;

• apsardzes signalizāciju sistēmas montāžai.

SIA "Reģionālais drošības serviss" novēl visiem drošu 2018 gadu.

