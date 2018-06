Izdaiļo mājvietu ar Ogres "Meristēmu" krāšņajiem ziediem

Izkrāšņot daudzdzīvokļu namu balkonus vai lodžijas, kā arī privātmāju pagalmus vai, piemēram, mājas lieveni ir pavisam vienkārši. Ogres stādaudzētava "Meristēmas" palīdzēs izvēlēties atbilstošākos krāšņumaugus.

Ogres "Meristēmu" jaunajā siltumnīcā pieejami visdažādākie iekarināmie stādi vai puķes balkonu kastēm.

Tas viss atrodams Ogres "Meristēmu" jaunajās iltumnīcās, Ogrē, Austrumu ielā, iepretim "Fazer" maiznīcai.

Meristēmu darba laiks: darbdienās no plkst.8 līdz 17, sestdienās – no plkst.9 līdz 15, svētdienās – no plkst.9 līdz 12.

Tālrunis informācijai un pasūtījumu rezervēšanai: 20370522 un/vai 26951895.

Ieskaties arī internetā: meristemas.lv.

