SEO optimizācija un citas digitālā mārketinga aktivitātes: esi soli priekšā konkurentiem!

Pieaugot interneta nozīmei cilvēku dzīvē un arī biznesa attīstībā, uzņēmumiem arvien vairāk jādomā, kā kļūt pamanītiem un piesaistīt jaunus klientus arī interneta vidē. Te noderēt var dažādas digitālā mārketinga aktivitātes. Iespējas ir visdažādākās, taču šoreiz aplūkosim, kas ir SEO optimizācija un kā tā var palīdzēt uzņēmuma attīstībā.

SEO optimizācija ir darbību kopums, kas vērsts uz mērķi ierindot konkrēto interneta vietni Google (kā arī citu meklētājprogrammu) augstākajās pozīcijās. Tas, savukārt, nozīmē, ka:



Tiek veicināta zīmola atpazīstamība;



Notiek jaunu klientu piesaiste;



Tiek veidota labāka komunikācija ar esošajiem klientiem;



Pieaug pārdošanas apjoms;



Tiek veicināta uzņēmuma izaugsme



Šis process ietver konkrētas darbības, piemēram, iekšējo mājaslapas optimizāciju, satura sakārtošanu, ārējo optimizāciju. Veicot šīs aktivitātes, svarīgi ievērot pareizu to secību, ņemt vērā dažādas nianses un sekot līdzi procesam. Minēto iemeslu dēļ vislabāk šo uzdevumu uzticēt profesionāļiem – digitālā mārketinga aģentūra, kurā strādā zinoši speciālisti, noteikti palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu. Savukārt Tu tikmēr varēsi laiku veltīt citām svarīgām lietām.

Citi risinājumi biznesa attīstībai

Bez šaubām, SEO ir tikai viena no aktivitātēm, kas palīdz sasniegt biznesa mērķus interneta vidē. Ir vēl daudz citu risinājumu un katram no tiem ir savas priekšrocības. Pieminēšanas vērta ir, piemēram, reklāma internetā – tas arī ir viens no mūsdienās plašāk izmantotajiem variantiem, kā veicināt zīmola atpazīstamību, kā arī informēt par precēm un pakalpojumiem. Viena no iespējām ir Adwords reklāma – maksa par klikšķi. Lai arī katrs klikšķis reklāmas pasūtītājam izmaksās konkrētu naudas summu, tomēr tas ir veids, kā sasniegt tūlītēju rezultātu. Otrs visnotaļ plaši izmantots variants ir sociālo tīklu mārketings – tas sniedz patiešām plašas iespējas. Piemēram, uzņēmuma sociālo tīklu profili var kalpot kā efektīvs bezmaksas reklāmas kanāls, tomēr, lai tas nestu vēlamo rezultātu, tā uzturēšanā jāiegulda pietiekami daudz laika un pūļu. Ja runa ir par maksas reklāmām (piemēram, Facebook), tās darbības princips ir līdzīgs kā jau pieminētajām Adwords reklāmām – arī tās paredz maksu par klikšķi.

Lai uzzinātu plašāku informāciju par reklāmas iespējām internetā, vērts sazināties ar zinošiem speciālistiem, kas spēs ieteikt tieši Tavam biznesam piemērotākos risinājumus.

SEO pakalpojumi pārliecinošam rezultātam

Ja arī Tu vēlies sasniegt jaunas virsotnes, iespējams, ir pienācis laiks atrast labu interneta mārketinga aģentūru, kas palīdzēs īstenot Tava uzņēmuma mērķus. Viena no tādām ir SEO Media. Aģentūras piedāvājumā SEO pakalpojumi, ko iespējams pielāgot dažādiem uzņēmumiem un to specifiskajām prasībām. Taču tas vēl nav viss - ņemot vērā atšķirīgās klientu vajadzības, digitālā mārketinga aģentūra nodrošina vēl arī citus risinājumus:



Mājaslapu izstrādi – kvalitatīvi izveidota, funkcionāla mājas lapa ir pirmais solis uz jaunām virsotnēm. Aģentūras speciālisti ne tikai zina, kāda ir laba, mūsdienu prasībām atbilstoša interneta vietne, bet arī prot tādu izveidot;



Satura izveidi – labs un saistošs saturs ir vēl viena atslēga ceļā uz panākumiem. Tas ļauj sniegt aktuālo informāciju, kā arī palīdz uzlabot organiskos meklēšanas rezultātus;



PPC apkalpošanu – spēcīgs interneta mārketinga instruments ir arī reklāma internetā. Atšķirībā no SEO, kas vairāk ir vērsts uz ilgtermiņa atdevi, PPC reklāmas sniedz tūlītēju rezultātu, tādēļ īpaši piemērotas dažādu sezonas preču un akciju reklamēšanai



Klientu ērtībām tiek nodrošināts SEO audits. Tas pieejams bez maksas unpalīdz izvērtēt, cik lielā mērā vietne atbilst SEO principiem. Atkarībā no klienta vajadzībām un vēlmēm, aģentūra sniedz gan pilna servisa pakalpojumus, gan arī īsteno atsevišķas aktivitātes konkrētu mērķu sasniegšanai. Lai arī kādi būtu Tava uzņēmuma mērķi un darbības specifika, SEO Media speciālisti ieteiks labākos risinājumus!

Mūsdienās, kad tehnoloģiju loma ir jūtama ikvienā dzīves aspektā, tostarp biznesa attīstībā, ir svarīgi izmantot to savā labā, izvēloties spēcīgas stratēģijas un īstenojot tās zinošu speciālistu uzraudzībā. Ja arī Tavam biznesam vajadzīgs jauns izrāviens, ieskaties Seomedia.lv un uzzini, kā šo mērķi padarīt reālu!

