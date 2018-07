4 faktori, kas palīdzēs uzlabot bērna naktsmieru

Nav svarīgi, cik vecs ir bērns, dažas nedēļas vai desmit gadi, kvalitatīvs naktsmiers ir viena no viņa pamatvadzībām, par kuru vecākiem ir jāparūpējas. To, kā bērns izguļas, cik labi jūtas nakts laikā, ietekmē dažādi faktori, tāpēc vecākiem ir jāpadomā par to un vajadzības gadījumā jāveic uzlabojumi.

Ieteikumi apkopoti sadarbībā ar bērnu preču ražotāju "Chicco", kas piedāvā arī bērnu gultas pašiem mazākajiem.

1.Kvalitatīva bērnu gulta un matracis

Bērna gulta jāizvēlas atbilstoši viņa vecumam. Veikalos bērnu gultas ir ļoti dažādas, bet svarīgi pārliecināties, ka izvēlaties kvalitatīvu un drošu mēbeli. Jāpārbauda bērnu gultas stabilitāte. Arī jāpārliecinās, ka bērnu gultas izgatavošanā nav izmantoti veselībai kaitīgi materiāli.

Zīdaiņa vecumā laba izvēle būs nelielas bērnu gultas vai pat šūpulīši, kas noliekami tuvu pie vecāku gultas, lai atvieglotu mazuļa aprūpi un ļautu viņam justies drošāk. Chicco bērnu gultas "Next To Me" ir īpaši radītas, lai nodrošināt mazuļiem stabilu, patīkamu un ērti pārvietojamu guļvietu, kas var atrasties līdzās vecākiem.

Bērnu gultas izvēli vajag uztvert nopietni, jo labai gultai ir liela nozīme tajā, cik cieši un mierīgi bērns gulēs. Tomēr nevajadzētu aizmirst arī par matrača izvēli. Tam nevajadzētu būt pārāk mīkstam, kā arī jāizvēlas kvalitatīvs materiāls — griķu un kokosa šķiedras vai arī speciāls otropēdiskais matracis. Tie būs higiēniski, stabili, kalpos ilgi, nezaudējot savas labās īpašības.

2.Labi izvēdināta telpa pirms naktmiera

Svaigs gaiss ir viens no būtiskiem faktoriem, kas uzlabo miega kvalitāti. Telpa, kurā bērns guļ, ir jāvēdina regulāri. Īpaši labi tas ir jāizdara pirms miega, kā arī jāparūpējas, lai telpā nebūtu putekļu. To var novērst ar regulāru uzkopšanu. Gaisa kvalitāti ietekmē arī mitruma līmenis. Pārāk mitrs vai pārāk sauss gaiss radīs bērnam diskomfortu, var veicināt klepošanu miega laikā, kas traucēs labi izgulēties.

3.Miega rituāli un dienas režīms

Jau no pirmajiem dzīves mēnešiem bērnam jāveido stabils dienas režīms. Protams, tas var ik pa laikam mainīties, pielāgojoties bērna vecumam un attīstībai, bet gan vecākiem, gan bērnam ir labāk, ja ir notikumu paredzamība. Tas labvēlīgi ietekmēs arī miegu, palīdzēs noskaņoties naktsmieram.

Miega rituāli var būt dažādi — vannošanās, zobu tīrīšana, pasaciņas lasīšana, samīļošanās ar vecākiem, naktslampiņas ieslēgšana. Svarīgi rituālus ievērot un īstenot vienā un tajā pašā laikā. Tad nebūs jāpiedzīvo nepatīkami mirkļi, jo bērns negribēs doties pie miera. Jo mazāk strīdu un niķu vakarā, jo labāks būs bērna naktsmiers. Svarīgi, ka rituālu nozīmi saprot visi mājinieki un respektē tos.

4.Droša un patīkama vide

Bērns gulēs drošāk un mierīgāk, ja jutīsies komfortabli un mierīgi vidē, kurā atrodas. Tāpēc, domājot, kā padarīt bērna naktsmieru labāku, jāskatās arī plašāk. Jāpadomā, kā iekārtota telpa un viss mājoklis. Vai nav kādi faktori, kas bērnam traucē, varbūt pat rada bailes. Tas var būt par iemeslu, kāpēc bērns negrib gulēt savā gultā vai atsevišķā istabā. Bērni var baidīties no tumsas, no ēnām aiz loga, no kādām skaņām. Jāpadomā, kā nodrošināt patīkamu vidi, jo tas pozitīvi ietekmēs mazuļa naktsmieru.

